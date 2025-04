Mercurio directo en Piscis es un alivio para 3 signos del zodiaco

Una de las mejores noticias astrológicas de la semana es el regreso de Mercurio a su movimiento directo en el signo de Piscis, lo que marca el final de su fase retrógrada que tuvo lugar entre el 15 de marzo y el 7 de abril de 2025.

Este tránsito planetario afecta directamente nuestra forma de pensar, comunicarnos y tomar decisiones.

Aunque los efectos de este cambio se sentirán con mayor intensidad hasta el 26 de abril, ya hay signos que comienzan a experimentar alivio inmediato.

Según la astróloga de Your Tango A.T. Núñez, 3 signos del zodiaco en particular respiran con tranquilidad ante este cambio: Aries, Piscis y Virgo.

Si tienes tu signo solar o tu ascendente en alguno de ellos prepárate para un periodo de claridad mental, motivación y evolución interior.

1. Aries

Para Aries, el tránsito de Mercurio directo significa volver a tomar las riendas de su camino.

Durante el período retrógrado pudieron haber experimentado dudas internas, falta de motivación o confusión en sus metas. Sin embargo, con el regreso al movimiento directo, Aries recupera la confianza en sí mismo.

Mercurio comenzará a acercarse nuevamente a este signo a finales de abril, lo que aumentará su energía y claridad.

Este periodo es ideal para retomar proyectos, redefinir objetivos y reconectarse con su fuerza interior.

Además, con Venus también en Piscis, Aries tiene la oportunidad de ver sus relaciones bajo una nueva luz, más empática y amorosa.

Este momento también les brinda la capacidad de entender su valor personal, reconectar con sus ideas más auténticas y abrir espacio para nuevas creaciones, tanto en lo profesional como en lo emocional.

2. Piscis

Para Piscis, Mercurio directo en su propio signo se percibe como un verdadero alivio emocional. Han pasado por semanas cargadas de altibajos, dudas e introspección profunda.

No obstante, este tránsito marca el inicio de un nuevo ciclo donde recuperan la voz, el poder y la claridad.

Este despertar se ve potenciado por la presencia de Saturno en su signo, lo que indica una etapa de madurez y transformación.

Piscis está entrando en una nueva era de liderazgo interno, creatividad y evolución espiritual. Han aprendido a no rendirse, a abrazar su papel de guía emocional y a brillar desde la compasión.

Además, con el Nodo Norte, Venus y Saturno impactando su casa de la pareja, los piscianos han estado equilibrando intensamente sus relaciones.

Ahora, con Mercurio en directo, pueden empezar a ver con mayor objetividad cuánto han avanzado en el amor, en la comunicación y en el crecimiento personal.

3. Virgo

Virgo, regido precisamente por Mercurio, siente de inmediato los efectos del tránsito directo. El caos y la confusión de las últimas semanas comienzan a disiparse, y su mente analítica vuelve a funcionar con mayor precisión.

Es un tiempo ideal para reorganizar ideas, resolver malentendidos y retomar rutinas con mayor eficacia.

Al estar este tránsito ocurriendo en su signo opuesto, Piscis, Virgo también encuentra equilibrio en el ámbito emocional y relacional.

Es probable que haya vivido ciertas tensiones en sus vínculos o dudas sobre su rol en diferentes áreas de su vida.

Ahora, con Mercurio en movimiento directo, Virgo puede tomar decisiones más claras, mejorar su comunicación con los demás y alinear sus pensamientos con sus emociones.

Géminis: Mención especial

Aunque no está entre los 3 signos más impactados positivamente, Géminis —también regido por Mercurio— siente un gran alivio.

Después de un inicio de año desafiante, este tránsito les ofrece la oportunidad de recuperar su motivación y dirección profesional.

Mercurio les devuelve la capacidad de expresarse con confianza y avanzar hacia sus objetivos con mayor claridad.

Saturno continúa reestructurando sus metas a largo plazo, pero ahora Mercurio los invita a ser pacientes y a confiar en que todo el esfuerzo rendirá frutos.

Es un momento para asumir su rol como líderes, comunicadores y mentores con madurez renovada.

