Vergil Ortiz elige su favorito entre Canelo y Crawford: “Victoria clara”

Vergil Ortiz Jr., campeón interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), eligió a Saúl ‘Canelo’ Álvarez como su favorito para ganar la superpelea con Terence Crawford en septiembre.

En una entrevista con la revista The Ring, Ortiz Jr. explicó que la diferencia de tamaño afectará a Crawford en el duelo y Canelo Álvarez aprovechará esto para dominarlo.

“Creo que es demasiado pequeño. Sé que acaba de pesar 180 libras. Subir de peso y estar en ese peso son dos cosas distintas. Entendería si (Terence) peleara con alguien de menor calibre, pero estamos hablando de Canelo. Ese tipo es bueno. Lleva mucho tiempo en el boxeo. Creo que será una victoria clara. Crawford recibe golpes. Los recibe. Le pegan como a todos los demás”, dijo.

Terence Crawford subirá dos divisiones para enfrentar a Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

“A veces, recibe golpes bastante limpios. Si Canelo te da un golpe limpio, no es bueno. De verdad que no es bueno, seas quien seas. Canelo es rápido. No es que sea un pegador lento. Te toma por sorpresa. Es diferente. Crawford es un tipo orgulloso. Lo hemos visto quedarse ahí (a intercambiar). No creo que deba quedarse ahí si quiere ganar, pero a veces el orgullo se impone. ¡Al diablo! A veces, simplemente hay que pelear”, agregó.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos en el deporte, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

La posibilidad del duelo con el estadounidense aumentó luego del acuerdo de cuatro peleas entre Canelo Álvarez y el Turki Alalshikh. Según el jeque árabe, la disputa con Crawford será la segunda de esta unión y se está planificando para el 13 de septiembre.

El primer duelo en el Riad del peleador mexicano será contra William Scull, monarca de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el sábado 3 de mayo para unificar los cuatro títulos y después -si sale victorioso- hacer la superpelea con Terence Crawford por el campeonato indiscutido.

Canelo Álvarez protagonizará una superpelea con Crawford en septiembre. Crédito: John Locher | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

