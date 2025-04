Las mejores formas de acabar con el dolor muscular

Cuál es la causa y cómo sentirse mejor rápidamente

Dar un paseo corto puede aliviar el dolor de una distensión muscular.

By Hallie Levine

Al igual que otras partes del cuerpo, los músculos cambian con los años. “A medida que envejecemos, las fibras musculares se vuelven menos densas, lo que las hace menos flexibles y más propensas a lesionarse”, dice la doctora Elizabeth Gardner, especialista en ortopedia de la Facultad de Medicina de Yale en New Haven, Connecticut. También es más probable perder masa y fuerza muscular o desarrollar osteoartritis, y ambas pueden sobrecargar el músculo existente.

Como resultado, hasta el 60% de los adultos mayores viven con dolor muscular persistente, según una revisión de 2020 publicada en la revista Medical Clinics of North America.

Pero hay muchas cosas que puedes hacer para aliviar esas molestias. A continuación, te presentamos las causas del dolor muscular y las mejores maneras para sentirte mejor.

Distensiones musculares

Estos “tirones” musculares suelen ser más comunes a edades avanzadas, dice Gardner. El mejor tratamiento es un día o dos de reposo, hielo, compresión y elevación. Pero eso no significa pasar el día entero en la cama.

Prueba a dar un paseo corto o marchar en el mismo lugar. “La actividad ligera puede ayudar a reducir el dolor y la rigidez muscular, porque favorece el flujo sanguíneo a la zona”, afirma. Después de unos tres días, intenta retomar tus actividades normales, pero si te duele, redúcelas.

También puedes darte un automasaje. Esto aumenta el flujo sanguíneo al músculo, lo que puede rebajar la inflamación y acelerar la curación, dice la doctora Tiffany Shubert, fisioterapeuta y presidenta del Grupo de Trabajo de Geriatría de la Asociación Americana de Fisioterapia y del Consejo Nacional sobre el Envejecimiento. Un método: coloca una pelota de tenis entre tu cuerpo y una pared o el suelo, y luego hazla rodar hacia arriba y hacia abajo sobre la zona adolorida. También puedes pasar un rodillo de espuma sobre los músculos tensos y adoloridos. Pero evita las pistolas de masaje. “Siempre existe la preocupación de que puedan ser demasiado bruscas para algunos adultos mayores y provocar una fractura”, dice Shubert.

¿Sientes que necesitas algo más para el dolor a corto plazo? Los antiinflamatorios no esteroideos orales de venta libre, como el ibuprofeno (Advil y genéricos), pueden aumentar la probabilidad de sangrado gastrointestinal en adultos mayores. En su lugar, mejor usa paracetamol (Tylenol y genéricos) o una crema tópica de AINE (antiinflamatorios no esteroideos) de venta libre, como el diclofenaco. “Sigue atentamente las instrucciones de dosificación”, dice Gardner. “Una pequeña cantidad aún es absorbida por el torrente sanguíneo hacia el cuerpo”.

Otra opción es un tratamiento tópico con árnica, dice el doctor Benjamin Kligler, profesor de medicina familiar y comunitaria en la Escuela de Medicina Icahn del hospital Mount Sinai en la ciudad de Nueva York. Una revisión de 2021 publicada en la revista Medicines descubrió que el árnica podría ser comparable a los medicamentos habituales para las distensiones musculares.

Si el dolor persiste durante más de un par de días o disminuye y luego regresa, consulta a tu médico sobre la posibilidad de ver a un fisioterapeuta. “Puede haber otros factores que provoquen el dolor muscular, por ejemplo, artritis subyacente o debilidad de los músculos de la cadera que ejercen más presión sobre las rodillas”, dice Gardner. Un fisioterapeuta puede determinar la causa y recomendar ejercicios de fortalecimiento y estiramiento adecuados.

Infecciones respiratorias

Si tienes gripe o COVID-19, es posible que te duelan mucho los músculos de todo el cuerpo. “Los adultos mayores suelen sentir dolores musculares más intensos durante un virus que los jóvenes, ya que sus músculos tienden a estar más tensos y débiles”, afirma el doctor Michael Hochman, médico internista en Oak Park y Sunland, California.

¿Qué debes hacer? Llama a tu médico para que te recete un antiviral (Paxlovid para COVID-19 o Tamiflu para la gripe). Esto puede aliviar los síntomas y ayudarte a recuperarte más rápido. Y mientras estés enfermo, bebe mucho líquido, ya que la deshidratación puede empeorar el dolor, dice Hochman. El agua es lo mejor. También puedes tomar el analgésico de venta libre paracetamol (Tylenol y genéricos) para aliviar el dolor.

Calambres musculares nocturnos

Más del 32% de las personas de entre 70 y 79 años experimentan incómodos calambres nocturnos en las piernas al menos cinco veces al mes. “Es muy común porque las personas mayores son más vulnerables a factores que aumentan el riesgo de calambres musculares, como la deshidratación o los desequilibrios electrolíticos”, afirma Kligler. El acortamiento natural de los tendones con la edad también puede aumentar la probabilidad de sufrir calambres.

Si un calambre doloroso en la pierna te despierta por la noche, Kligler recomienda estirar la pantorrilla. Puedes hacerlo de pie o incluso acostado. En este último caso, coloca la pierna afectada estirada frente a ti y apoyada en la cama y apunta los dedos del pie hacia el techo.

Si esto no te proporciona suficiente alivio, intenta caminar por tu casa hasta que el calambre desaparezca. Después, eleva la pierna para que circule mejor la sangre a esa zona. También puedes tomar una ducha caliente o un baño de tina tibio (con sales de Epsom si lo deseas) o usar una almohadilla térmica en la zona afectada.

Si eres propenso a sufrir calambres musculares nocturnos, estira las pantorillas y los isquiotibiales al menos una vez al día. Una revisión Cochrane de 2021 concluyó que, aunque esto no eliminará los calambres, puede reducir su intensidad. Kligler también recomienda un suplemento de entre 100 y 200 mg de magnesio antes de acostarte. Pero consulta antes a tu médico, ya que el magnesio puede causar diarrea.

Afecciones médicas

Si sientes dolor todos los días durante más de un par de semanas, consulta a tu médico. Es posible que tengas un problema médico que requiera atención. En caso de dolor generalizado, por ejemplo, es posible que te evalúe un reumatólogo para determinar si padeces fibromialgia, una afección crónica caracterizada por dolores musculares profundos y rigidez. “Suele comenzar en el cuello o los hombros antes de extenderse a la parte media y baja de la espalda, los brazos, las piernas y la pared torácica”, explica el doctor Don Goldenberg, reumatólogo y profesor emérito de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts en Boston. También podrías notar puntos sensibles específicos cerca de las articulaciones.

“Uno de los mejores tratamientos disponibles es la terapia cognitivo-conductual, no porque la fibromialgia sea una cuestión de la imaginación, sino porque te da herramientas de afrontamiento para ayudarte a vivir con la afección”, afirma Goldenberg. Las actividades de bajo impacto como caminar, ejercicios aeróbicos acuáticos, taichí y yoga suave también pueden ayudar. “Sabemos que las personas con fibromialgia que hacen ejercicio moderado con regularidad tienen niveles de dolor más bajos”. También podrías necesitar un antidepresivo que actúe sobre las sustancias químicas cerebrales que procesan el dolor. Si esto no funciona, el médico podría recomendarte un anticonvulsivo.

Otra afección que puede causar dolor muscular es la polimialgia reumática (PMR), que se presenta casi exclusivamente en personas mayores de 50 años, dice Goldenberg. “Pensamos en ella cada vez que un adulto mayor se queja de dolores, molestias y rigidez de reciente aparición en el cuello, los hombros, la parte superior de la espalda y las caderas, especialmente por la mañana”, explica. El tratamiento consiste en una dosis baja a largo plazo (uno o dos años, o incluso más) de un esteroide como la prednisona. El médico también debe vigilar de cerca la pérdida repentina de la visión, añade. Esto, y síntomas como dolores de cabeza de reciente aparición y fiebre alta, pueden ser signos de una afección grave llamada arteritis de células gigantes, que un pequeño estudio de 2023 descubrió que estaba presente en más del 40% de las personas con PMR. El tratamiento suele consistir en un ciclo corto de dosis altas de esteroides.

¿Es culpa de las estatinas?

Las estatinas para reducir el colesterol, como la atorvastatina (Lipitor y genéricos) y la rosuvastatina (Crestor y genéricos), pueden causar dolor muscular, un efecto secundario poco común. Esto ocurre en menos del 5% de las personas, según un estudio de 2022, pero puede ser bastante incómodo. “Los pacientes a menudo me dicen que se sienten como si los hubiera atropellado un camión; es una experiencia que afecta a todo el cuerpo, similar a la gripe”, afirma Chad Worz, doctor en farmacia y director ejecutivo de la Sociedad Americana de Farmacéuticos Consultores.

Si notas este tipo de dolor, informa a tu médico. Es posible que te recomiende suspender la estatina durante aproximadamente una semana, dice el doctor John Batsis, geriatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Si los síntomas mejoran, es probable que el medicamento sea la causa. Puedes hablar con tu médico para reducir la dosis de tu medicamento actual o probar una estatina diferente. Si estas medidas no te ayudan, habla con tu médico sobre otras opciones para controlar el colesterol.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de enero de 2025 de Consumer Reports On Health.

