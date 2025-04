Salma Hayek defiende a los migrantes latinos en EE.UU. en un contundente video

La actriz mexicana Salma Hayek ha decidido utilizar su plataforma de millones de seguidores para combatir la desinformación que rodea al tema de la migración latina en Estados Unidos de cara al clima político que se vive tras el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Frente a sus 29 millones de seguidores en Instagram, la protagonista de “Frida” decidió presentar una mirada objetiva al clima político que se vive en territorio estadounidense y las ideas erróneas que se han generado con respecto a la presencia de los migrantes.

Preguntas como “¿Crees que los inmigrantes están robando los empleos de los estadounidenses?” y “¿Cuánto crees que pagan los inmigrantes indocumentados en impuestos?” son abordadas en el audiovisual con el que Salma Hayek con el que comprueba el papel fundamental que juegan los migrantes en sectores esenciales del país norteamericano.

Citando el informe del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) de 2024, que estima que los inmigrantes indocumentados aportaron $96 mil millones de dólares al sistema de Seguridad Social y Medicare, la mexicana pone sobre la mesa una realidad que algunos de los estadounidenses entrevistados no conocían: “Los inmigrantes indocumentados pagan impuestos”.

En respuesta a la perspectiva que apunta a que los latinos “restan” y “roban” a la economía del país, Salma comprobó que, por el contrario, los latinos se coronaron como el grupo con emprendimientos a un ritmo más rápido que cualquier otro grupo demográfico en el país.

Y es que según datos del Census Bureau, este grupo representó el 36% de todos los nuevos negocios en Estados Unidos en 2023. Este importante registro se suma al hallazgo del New American Economy Research Fund, donde se estipula que el 48% de la fuerza laboral agrícola está compuesta por inmigrantes, detalle que Salma Hayek no dejó pasar inadvertido y que reprobó del discurso antiinmigrantes del actual gobierno.

“No puedes decir vamos a deshacernos de estas personas y luego ver a los agricultores quedarse sin trabajadores”, se escucha decir como parte de los testimonios presentados dentro del video.

Para concluir, la veracruzana Salma Hayek apunta que la unión sería la clave para la prosperidad que tanto se busca: “Si los latinos en Estados Unidos fueran un país, nos clasificaríamos como la quinta economía más grande del mundo y para el 2027 se espera que superemos Alemania y Japón. Si fuéramos un país”, sentenció.

