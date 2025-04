Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 10 al 16 de abril

Música de banda en el AV Event Center

La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho, Grupo Patrón, Pequeños Musical y Los Rieleros del Norte son parte del primer concierto y baile del año en el AV Event Center (45000 Valley Central Way, Lancaster). Viernes 11 de abril a las 8 pm. Boletos desde $70. Informes ticketon.com.

Foto: Archivo Crédito: UMLE / Disa

Concierto de bandas en la National Orange Show Fair

Banda Los Sebastianes de Saúl Plata, Banda Móvil, Banda Zarape, Hechizeros Band, Banda Zeta y Banda R15 participan en la National Orange Show Fair (690 S. Arrowhead Ave., San Bernardino). Sábado a las 7 pm. Boletos desde $60. Informes ticketon.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Luis Coronel en el Spoons Grill and Bar

El cantante de música regional mexicana, Luis Coronel, ofrecerá un concierto en el Spoons Grill and Bar (2601 Hotel Terrace, Santa Ana) y tendrá como teloneros a Grupo Ambición y Banda Río Baluarte. Sábado 12 de abril a las 9 pm. Boletos desde $40. Informes ticketon.com.

Sony Music

Sounds of LA en el Getty

Sounds of LA: Celebrating the Jazz Legacy of Altadena es un fin de semana de conciertos de jazz, parte de la serie anual Sounds of LA del museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). Este año, los conciertos honran y celebran a la comunidad artística devastada por los incendios de Los Ángeles. Sábado, 12 de abril a las 7 pm., y domingo 13 de abril a las 3 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía del Museo Getty

Parque y museo gratis para socorristas

El parque Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad) y el museo Madame Tussauds(6933 Hollywood Blvd., Los Angeles) ofrecen entradas gratuitas a los socorristas que dedicaron su tiempo a combatir los incendios que devastaron Altadena y Pacific Palisades en enero. Pueden llevar hasta cuatro invitados a mitad de precio. Oferta termina el 23 de mayo. Informes legoland.com y madametussauds.com.

Foto: Sandy Huffaker/Legoland Crédito: Cortesía

Universal Studios al dos por uno

Universal Studios Hollywood (100 Universal City Dr., Los Angeles) ofrece la promoción Buy A Day, Get A 2nd Day Free, que con la compra de un boleto de admisión, el segundo día es gratis. Los visitantes pueden regresar en fechas seleccionadas, con todas las visitas completadas el 17 de diciembre. Boletos desde $109. Informes universalstudioshollywood.com.

Foto: Archivo Crédito: Snowman Guy

Exhibición en el California Science Center

El California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) expone The Bias Inside Us, una exhibición itinerante que desempaca y desmitifica el concepto de sesgo a través de imágenes, interacciones prácticas y testimonios y videos. Termina el 15 de junio. Entrada gratuita. Informes californiasciencecenter.org. Boletos desde $7.59. Informes californiasciencecenter.org.

Foto: Cortesía California Science Center

Super Human Body 3D en el California Science Center

La cinta Super Human Body 3D se estrenó en el teatro IMAX del California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles). El filme de 40 minutos explora las extraordinarias formas en que funciona el cuerpo humano. Narrada por el actor Matthew McConaughey. Disponible diario en varios horarios. Boleos desde $8. Informes californiasciencecenter.org.

Just Like Us en el Los Angeles Theatre Center

La obra Just Like Us, que se estrenará en el Los Angeles Theatre Center (514 S. Spring St., Los Angeles) sigue a cuatro adolescentes latinas cuya estrecha amistad se pone a prueba cuando cada una descubre que sus oportunidades en la vida están dictadas por su estatus migratorio. Basada en hechos reales. Preestrenos del 10 al 18 de abril. Funciones del 19 de abril al 18 de mayo. Jueves a sábados a las 8 pm.; domingos a las 4 pm. Boletos desde $10. Informes latinotheaterco.org.