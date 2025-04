Asesino serial confesó el crimen de una enfermera en Florida durante una entrevista

El asesino serial Gary Michael Hilton confesó por primera vez el crimen de una enfermera de Florida, y lo hizo durante una entrevista exclusiva con David Scott, de Court TV.

“Es hora. Después de 17 años, es hora de romper mi silencio”, declaró Hilton, de 78 años y quien era conocido como el “Asesino de National Forest”, ya que utilizó sus habilidades como superviviente y veterano del Ejército para buscar víctimas en los bosques nacionales de Carolina del Norte, Georgia y Florida.

Hilton se encuentra en el corredor de la muerte de Florida por el asesinato de la enfermera Cheryl Hodges Dunlap, ocurrido en 2007 en el condado de Leon.

También cumple cuatro cadenas perpetuas por el secuestro y asesinato en 2012 de John D. Bryant e Irene W. Bryant en los bosques nacionales de Carolina del Norte, además de otra cadena perpetua por el asesinato en 2008 de Meredith Emerson en el norte de Georgia.

Aunque el acusado confesó haber cometido estos 3 últimos crímenes, nunca aceptó el asesinato de Dunlap.

Sin embargo, en la reciente entrevista que se emitirá de manera completa el domingo 13 de abril en Court TV, Hilton se sinceró con Scott por primera vez sobre el asesinato de la enfermera.

“Déjame darte una primicia”, le dijo a Scott. “Lo hice”. Mirando directamente a su entrevistador, Hilton agregó: “Estoy confesando un asesinato ante la cámara”.

Durante el episodio, el condenado a muerte señaló que ahora confiesa su asesinato porque su salud está empeorando.

“Esa es una de las razones por las que hago esto, porque voy a morir pronto”, dijo en la entrevista.

Por su parte, Scott le dijo a People que nunca olvidará haber conocido a Hilton.

“A estas alturas ya me he encontrado con muchos asesinos, pero nada me habría preparado para alguien como Gary Michael Hilton”, indicó el veterano periodista de investigación.

“Es el asesino más prolífico que hemos cubierto, y quizás el más maníaco. Lo que me impactó fue su absoluta falta de empatía, como si no estuviera en su ADN”, añadió.

La entrevista de Scott con Hilton se emitirá en el estreno de la temporada de dos horas de la exitosa serie original de Court TV, “Entrevista con un Asesino”, el domingo 13 de abril a las 8 p.m. ET/PT.

