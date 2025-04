Horóscopo de Mhoni Vidente del 11 al 13 de abril de 2025

Mhoni Vidente ha lanzado sus horóscopos del fin de semana en donde le dice a tu signo del zodiaco cuáles son sus números de la suerte.

Aries

Fin de semana de salir de viaje o estar visitando a tu familia, recuerda que tu signo lo domina siempre estar rodeado de personas queridas para sentirse de lo mejor.

Viernes de exámenes o estar en un curso de actualización para tu carrera, ten cuidado con problemas de intestino y trata de no comer mucho picante o grasa, te autorizan un préstamo para iniciar un negocio, hablas con une expareja para solucionar rencores, te compras ropa para tus vacaciones de Semana Santa.

Domingo de estar rodeado de personas muy compatibles contigo y te sentirás de lo mejor, pagas un boleto de avión o hotel, te invitan a una boda, te arreglas problemas con tu carro o seguro, tendrás un golpe de suerte el día 13 de abril con los números 07, 88, recibes un regalo que te va a dar mucha alegría.

Tauro

Viernes de estar con toda la buena actitud de ser alguien en la vida y te propones ya empezar un negocio o cambiar de trabajo.

Te invitan a varias fiestas este fin de semana, recuerda que tus mejores amigos son Aries por eso este mes de llenas de fiestas. Ten cuidado con problemas en cuestión de huesos o cadera trata de no hacer mucho ejercicio.

Te invitan a salir y va ser alguien del signo de Libra o Acuario que te vas a llevar de lo mejor, terminas de hacer tu tesis, preparas ya vacaciones de Semana Santa o decides irte de viaje unos días con tus amigos.

Te buscan un familiar para invitarte de padrino a una boda, tendrás un golpe de suerte el día 11 de abril con el número 31, 77.

Géminis

Viernes de estar en un trabajo nuevo o realizando tareas que antes no tenías y te vas a sentir de lo mejor, te llega un dinero extra y eso te va servir para irte de vacaciones unos días, recuerda que tu signo es muy humanista y siempre está buscando el bienestar de la familia y amigos por eso siempre vas a dar el mejor consejo.

Cuídate de problemas de la piel o tomes tanto sol. Una expareja te busca para volver, va a ser un fin de semana de aventuras nuevas en cuestión de tu vida que dejar un gran aprendizaje.

Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 16 y el amor llegará muy fuerte y sin buscarlo los signos compatibles para ti son Aries y Libra, trata de no pelear con tu familia ellos siempre quieren lo mejor para ti.

Cáncer

Viernes de estar en paz contigo mismo y buscar ya solución de los problemas que tienes a tu alrededor, recuerda que tu signo siempre busca darles vuelta a las soluciones, pero ya es tiempo de madurar y arreglar tus asuntos personales.

Preparas un viaje para semana santa y decides cómprate ropa y zapatos, te buscan para ir a un show o evento deportivo, eres muy soñador y eso hace que siempre estés buscando como ser feliz que ya en este mes de abril vendrá a ti lo tanto esperabas un amor muy compatible contigo.

Te buscan tus familiares para invitarte aun día de campo, tendrás un golpe de suerte el día 13 de abril con los números 90, 21 y recuerda que tu signo es agua y siempre está en busca el amor en su vida y por eso siempre tiene una pareja estable.

Leo

Fin de semana de estar con muchas buenas energías alrededor tuyo, recuerda que este mes de abril es muy importante para tu signo porque te va a ayudar a crecer más en lo profesional solo trata de ser constante en tus decisiones.

Eres muy entregado en lo amoroso y por eso siempre buscas vivir en pareja y hacer una familia y este fin de semana será de mucha convivencia con tu pareja, trata de tomar más agua y cosas naturales para que no tengas problemas de sobrepeso recuerda que lo mejor de ti es el ejercicio y estar sano, te pagan un dinero que te debían.

Compras unos boletos de avión de última hora, tendrás un golpe de suerte el día 11 de abril con los números 00, 17.

Virgo

Viernes de estar con mucho trabajo y juntas con tus gerentes, pero necesitas no presionarte tú mismo que todo va salir bien, pides unos días de descanso para Semana Santa y te vas de viaje con tu familia.

Recuerda que tu signo siempre busca estar con su pareja y familia para vibrar a una elevación espiritual mejor, trata de no comer mucho en estas vacaciones y mantenerte a dieta, te compras ropa, te regalan unos boletos de avión o un viaje, recibes una disculpa por parte de un amor del pasado.

Sábado de tomar un curso o estar actualizando toda tu papelería, le ayudas a un amigo a un trámite legal, ya no seas tan rencoroso necesitas ya cerrar ese pasado y volverse enamorar.

Domingo de estar analizando un cambio de casa, ya no lo pienses más vende tu carro y cómprate un más nuevo y eso te ayudar que tu mentalidad este en un nivel más superior. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de abril con los números 23, 76.

Libra

Día de 11 de abril va a ser un día de suerte en tu vida vendrá la oportunidad de un crecimiento laboral y económico trata de este día no comentar nada de tus proyectos a futuro para que no te los salen.

Te llega un dinero extra para pagar unas deudas, rompes con tu pareja por problemas de celos infundados, te llegan familiares de fuera para una fiesta, te compras ropa para las vacaciones de Semana Santa, recibes una invitación para irte a vivir a otro país.

En el amor estarás conociendo personas muy compatibles contigo y te hará sentir muy feliz, recuerda que tu signo no sabe estar solo así siempre buscas estar en pareja.

Escorpio

Viernes de suerte para tu signo en cuestiones de juegos de azar o realizar ya el cierre de contratos que tenías en planes, pero recuerda que siempre necesitas administrar tu dinero y trata de gastar solo lo que necesitas y no caer en deudas que no innecesarias.

Eres muy bueno para hacer amistades por eso este fin de semana estarás lleno de fiestas y con mucha convivencia familiar.

Eres muy terco en cuestiones amorosas y a veces ese amor no es para ti y es mejor cerrar ese círculo y es tu tiempo de avanzar en esa situación del amor.

Te compras un celular, eres muy bueno para crear y diseñar por eso trata de tomar un curso para que esto te ayude a realizarte más en lo profesional, tus números de la suerte son 32, 66.

Sagitario

Dia 11 de abril va ser un día de cambios muy positivos para tu vida personal y estar creciendo en todos los sentidos por fin te pagan una deuda del pasado o cierras el contrato de un nuevo trabajo.

Trata de no estar nervioso por situaciones que no puedes controlar, recuerda que tu signo es fuego y le afecta todo lo que está alrededor de ti pero debes de aprender a soltar problemas que no son tuyos y vivir más en paz.

Te busca tu pareja para salir de viaje esta Semana Santa, te vas de fiesta este sábado y te la vas pasar delo mejor.

Eres muy bueno para convivir y este fin de semana te llegará sin pensar un amor nuevo, recuerda siempre estar consiente de tus deudas y no comprar por comprar.

Domingo de estar en paz en tu casa y arreglando tu jardín, tus números de la suerte son 32, 96.

Capricornio

Viernes de estar con mucha motivación en tu vida personal sientes que por fin se acomodan los astros para ser feliz.

Sales de viaje por cuestiones de Semana Santa, recuerda no caer en los vicios y ser más controlado en tus fiestas para que no tengas problemas de cruda moral.

Te compras ropa y cambias de look, te busca un amor de fuera para invitarte de viaje, te regalan un perfume que te va a dar mucha alegría en tu familia, tu papi te va a pedir ayuda económica.

Eres muy bueno para ayudar y servir a los demás por eso trata de tomar un curso de liderazgo o estudiar leyes, tendrás un golpe de suerte el día 13 con los números 21, 77.

Recuerda que tu pareja ideal es Virgo y Aries, fin de semana de reinventarse y estar mejor de Salud

Acuario

Viernes de tomar una decisión muy importante para tu vida laboral, recuerda que estás en tu mejor epata de crecer económicamente, así que tú mismo trata de no sabotearte y avanzar recuerda que tú eres el más inteligente y no te va dar miedo los nuevos retos.

Trata ya no pensar en ese amor que ya se fue y cerrar ese círculo recuerda que tu signo siempre va tener más amores a tu lado, te llega un dinero extra por cuestiones de comisiones o un bono de vacaciones.

Tramitas tu seguro social, te cambias de casa, ya en esta semana vendrá a ti una propuesta de un trabajo mejor, tendrás un golpe de suerte con los números 21, 45.

Piscis

Dia 11 de abril día de tomar decisiones personales recuerda que tu signo es muy fuerte y siempre necesita renovar todo lo que está alrededor de ti y en este viernes tendrás la propuesta de un trabajo mejor pagado o poner un negocio de comercialización.

Recuerda que eres muy bueno para ser líder y en este momento de tu vida te van buscar para entrar a una campaña publicidad, recibes un dinero extra un bono de vacaciones.

En el amor para los solteros de piscis les va venir una pareja nueva del signo de Capricornio o Cáncer que será muy compatible contigo, tendrás un golpe de suerte con los números 38, 77.

