La esposa del bajista del grupo Weezer es acusada de intento de homicidio

Jillian Lauren, esposa de Scott Shriner, bajista del grupo Weezer, se vio envuelta en un tiroteo con policías de Los Ángeles, mientras éstos perseguían a tres sospechosos de un delito menor. Ella fue acusada en ausencia por intento de homicidio.

Los hechos ocurrieron el martes, cuando tres hombres presuntamente huyeron del lugar en el que hubo un accidente de tráfico, refugiándose en una zona residencial de Eagle Rock. Tras la persecución, los policías divisaron a uno de los sospechosos, pero fue entonces cuando Lauren salió de su casa con una pistola, apuntando a los oficiales.

Según el reporte del Departamento de Policía de Los Ángeles, luego de que los policías le pidieron en repetidas ocasiones a la mujer que soltara el arma, ella ignoró las órdenes y comenzó un tiroteo. Posteriormente Jillian fue trasladada al hospital, donde fue tratada de una herida de bala que no puso en riesgo su vida.

Muy aparte del cargo por el que se le imputó, se determinó que Jillian Lauren no estaba involucrada en el delito por el que perseguían a los tres hombres; en su casa fue encontrada una pistola calibre 9 milímetros; según el sitio Entertainment Weekly, los registros penitenciarios indican que la fianza se fijó en un millón de dólares.

Conocido por sencillos como “Buddy Holly”, “Island In The Sun” y “Beverly Hills”, el grupo de rock Weezer es considerado uno de los más exitosos de los años 90; hace algunos días fue anunciada su participación (el próximo 12 de abril) en el Festival Musical de Coachella. En cuanto a Lauren, es autora de los libros Everything You Ever Wanted y Some Girl: My Life In Harem.

