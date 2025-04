Taylor Swift impone un récord por la cantidad de álbumes vendidos en formato de vinil

Tras la entrega de los premios Grammy, la cantante Taylor Swift se ha tomado un merecido descanso, pero sigue imponiendo récords. El más reciente es por tener -en Inglaterra- la mayor cantidad de copias vendidas de un álbum en formato de vinil, durante los últimos diez años.

Lo anterior fue anunciado por The Official Charts Company, que semanalmente da a conocer en Reino Unido los sencillos y álbumes más populares. En 2015 la compañía comenzó a publicar un listado de los discos LP más vendidos, debido al resurgimiento de ese formato, que fue muy bien aceptado en el público juvenil. La producción Midnights, lanzada en octubre de 2022 por la cantante, ocupa el número 1 del Top 10, con 129,000 unidades vendidas.

Taylor tiene tres álbumes en el listado, que quedó como sigue: 1.- Midnights; 2.- The Tortured Poets Department; 3.- Harry’s House (Harry Styles); 4.- 1989 (Taylor’s Version); 5.- Legacy (David Bowie); 6.- Fine Line (también de Styles); 7.- Divide (Ed Sheeran); 8.- Blackstar (también de Bowie); 9.- When We All Fall Sleep Where Do We Go? (Billie Eilish), y 10.- Currents (Tame Impala).

El atractivo del formato entre los fans de la artista han sido las variantes que tienen los viniles en el arte (como pósters, fotografías y desplegables con las letras de las canciones), así como los colores de los discos de acetato e incluso el contenido musical, pues algunas ediciones tienen tracks que no están disponibles en CD.

Taylor Swift no publica en su cuenta de Instagram desde 2024, cuando terminó su exitosa gira mundial The Eras Tour. La cantante de 35 años podría lanzar próximamente regrabaciones de los tracks del álbum Reputation, editado originalmente en 2017 y que ahora tendría el subtítulo de “Taylor’s Version”.

