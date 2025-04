Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 11 al 13 de abril

El thriller de espionaje protagonizado por Rami Malek y que cuenta en el elenco con Rachel Brosnahan, Laurence Fishburne y el actor hispano Adrián Martínez: “The Amateur”. La cinta en la que Viola Davis interpreta a la presidenta de Estados Unidos y se enfrenta a un ataque del que deberá defender a su familia, país y salvaguardar el orden mundial: “G20”. El documental que sigue 18 meses clave en la vida de la electrizante pareja compuesta por John Lennon y Yoko Ono: “One to One: John & Yoko”. El documental sobre el Titanic que ayuda a entender cómo fueron las últimas horas del trasatlántico durante la fatal accidente: “Titanic: The Digital Resurrection”.

The Amateur

Charlie Heller (intepretado por Rami Malek) es un brillante pero introvertido especialista en descifrar códigos que trabaja para la CIA en una oficina en los bajos de la agencia en Langley. Su vida de un vuelco cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres. Cuando les plantea a sus supervisores que quiere ser entrenado y recibir recursos para participar en la búsqueda de los asesinos, todos le dicen que es imposible. Heller decide entonces investigar por su cuenta y se embarca en una peligrosa aventura alrededor del planeta en busca de los responsables del atentado. Sin instinto asesino, su inteligencia será el arma para eludir a quienes le persiguen –incluida la propia CIA– y obtener su venganza. “The Amateur” es un thriller de espionaje que cuenta en el elenco con Rachel Brosnahan, Laurence Fishburne y el actor hispano Adrián Martínez, entre otros. Estreno hoy en cines.

G20

Douglas Hodge, MeeWha Alana Lee, Viola Davis en G20. Crédito: Ilze Kitshoff, Prime Video | Cortesía

Viola Davis interpreta a la presidenta de Estados Unidos en este thriller de acción que acaba de estrenarse en Amazon Prime Video. Tras un ataque a la cumbre de los países del G20 del que logra escapar sin ser capturada –la única de los 20 líderes presentes–, la presidenta se convierte en el principal objetivo del enemigo, al que ahora deberá superar para proteger a su familia, defender su país y salvaguardar el orden mundial. Película dirigida por la mexicana Patricia Riggen.

One to One: John & Yoko

“One to One: John & Yoko” Crédito: Magnolia Pictures | Cortesía

El 30 de agosto de 1972 John Lennon dio en el Madison Square Garden su único concierto completo después de la separación de The Beatles. Fue una actuación electrizante junto a Yoko Ono. El cineasta Kevin Macdonald toma ese momento para contar 18 meses clave en la vida de la pareja, que había llegado a Nueva York en 1971 para instalarse en un pequeño apartamento del West Village. Un año y medio de transformación que se recupera en este documental con imágenes inéditas. Estreno en cines.

Titanic: The Digital Resurrection

Titanic: The Digital Resurrection. Crédito: National Geographic | Cortesía

¿Qué pasó exactamente dentro del Titanic hace 113 años? Un equipo fotografió durante tres semanas los restos del trasatlántico en el fondo del océano. Las 715 mil imágenes obtenidas y videos 4K han servido para lograr la reconstrucción más fiable del barco y entender cómo fueron las últimas horas, en algunos casos contradiciendo la creencia popular. Este documental de National Geographic recoge en 90 minutos ese trabajo. Disponible desde el sábado 12 de abril en Hulu y Disney+.

The Last of Us: Temporada 2

Una de las series más populares de HBO vuelve este domingo con 7 nuevos episodios en los que Joel (Pedro Pascal) y Ellie, cinco años después, se verán enfrentados en un medio de un mundo aún más peligroso que antes.

