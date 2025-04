Retiran papas Frito-Lay y su clasificación es de las más severas y peligrosas

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) incrementó el retiro de una de las papas fritas de la marca Frito-Lay a la Clase I, lo que significa que “existe una probabilidad razonable” alertando que su consumo “causará graves consecuencias para la salud o la muerte”.

El pasado 26 de marzo fue la primera vez que se emitió el retiro de las papas de Frito-Lay, específicamente de sus chips Tostitos Cantina, luego de notificarse que algunos paquetes contienen maíz con queso y nacho, las cuales contienen leche, un ingrediente que no está especificado en el paquete.

Esto quiere decir que los clientes que hayan comprado el producto y tienen sensibilidad a la leche pueden generar reacciones adversas al organismo, que pueden comprometer la salud de los consumidores, por lo que se recomendó desecharlas inmediatamente o devolverlas al lugar de compra.

Retiro del producto de Frito-Lay

Las bolsas de los productos retirados de Frito-Lay por la FDA, obedecen a las siguientes especificaciones:

Tostitos Cantina Chips de tortilla de maíz amarillo tradicionales, 13 onzas, bajo el código postal 28400 52848 con la descripción de “Frescura garantizada” del 20 de mayo de 2025 y uno de los siguientes códigos de fabricación (donde “XX” es cualquier número del 30 al 55): 471106504, 18 13:XX o 471106505, 85 13:XX o 471106506, 85:13 XX o 471106507, 85 13:XX.

La leche es uno de los ocho “alérgenos alimentarios principales” de la FDA, lo que puede provocar urticaria, calambres, mareos, inflamación de las cuerdas vocales e incluso pérdida del conocimiento en las personas alérgicas a ella. En el peor de los casos, la muerte.

“Las personas con alergia o sensibilidad severa a la leche corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen el producto retirado del mercado”, indica el comunicado de Frito Lay.

Hasta el momento se desconocen reacciones alérgicas por parte de los consumidores que adquirieron los productos y sean alérgicos o sensibles al consumo de leche, pero desde la FDA y la compañía Frito-Lay insistieron en descartar el producto para evitar consecuencias en la salud de los consumidores.

El retiro de las papas de Frito-Lau afecta a aproximadamente 1,300 bolsas de 13 onzas, distribuidas principalmente en 13 estados de Estados Unidos, como Alabama, Florida, Georgia, Illinois, Virginia y Carolina del Norte, entre otros.

Pese a que no todos los paquetes están afectados, los consumidores deben estar alertas y verificar los códigos de fabricación y las fechas de vencimiento de los productos adquiridos y devolverlos en caso que tengan algunas de las especificaciones antes mencionadas.

El producto afectado se distribuyó en tiendas minoristas y proveedores en línea desde el 7 de marzo de 2025. Los consumidores deben prestar especial atención a las bolsas que tienen una fecha de “Guaranteed Fresh” de 20 de mayo de 2025.

Frito-Lay anunció que, a pesar del riesgo que representa el alérgeno no declarado, el retiro de las chips no afectará a otros productos de la marca Tostitos, y resaltó que el riesgo no aplica para aquellos consumidores que no poseen ninguna sensibilidad alimentaria de este estilo.

En ese sentido, Frito-Lay puso a disposición de los clientes que adquirieron el producto, una línea de atención, 800-352-4477, donde se pueden conocer mayores detalles sobre cómo verificar si el producto representa un riesgo y qué pasos seguir si los adquirieron.