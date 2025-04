Sara Millerey: el brutal asesinato de una mujer trans que provocó una oleada de rechazo a la transfobia en Colombia

En un riachuelo, intentando salvar su vida, con sus extremidades quebradas y sin poder moverse.

Así encontraron a Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años asesinada en Antioquia, al norte de Medellín, en un crimen que conmociona a Colombia.

Los hechos se reportaron el pasado 4 de abril, en la comuna de Bello, donde la mujer habría sido atacada, golpeada brutalmente y arrojada a la quebrada La García, según autoridades locales y la agencia de noticias Reuters.

Los hechos quedaron registrados en un video de origen desconocido que circuló en redes sociales y que BBC Mundo no pudo verificar de forma independiente.

De acuerdo a las autoridades, tras cerca de dos horas de agonía en el agua, Sara Millerey fue rescatada por bomberos y la policía local después de las alertas de los vecinos. Incluso fue trasladada a un hospital cercano, pero pese a los esfuerzos médicos, murió horas más tarde.

“Fue víctima de un acto atroz y cargado de odio. A Sara la violentaron, le quebraron los brazos y las piernas y la arrojaron al río, y duele profundamente pensar que ocurrió ante la indiferencia de muchos. No podemos permitir que la transfobia siga cobrando vidas en silencio”, sostuvo el lunes la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina.

Reuters: El caso de la mujer de 32 años ha generado indignación entre los colombianos.

El asesinato de Sara Millerey está siendo investigado por la Fiscalía General junto con el Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género de las Víctimas.

Hasta ahora no se ha informado de detenidos relacionados con el ataque, aunque las autoridades ofrecieron recompensas de cerca de unos 50 millones de pesos colombianos (US$ 11.600) a quienes entreguen información útil.

Rolando Serrano, secretario de Seguridad de Bello, señaló a la emisora Blue Radio que se cree que hubo participación de bandas delincuenciales en el hecho, aunque advirtió que será la fiscalía la que tendrá que determinar los móviles y responsables.

Serrano agregó que, hasta el fin de semana pasado, la mujer “no había recibido amenazas previas” y que “era alguien muy querida por la gente, hacía parte de la dinámica del barrio”.

“Esto que pasó se llama fascismo”

El crimen generó una contundente oleada de condenas a la transfobia en Colombia.

El presidente Gustavo Petro aseguró que estos casos indican la presencia de “nazis” en el país.

“Me critican que hable de nazismo. Sé perfectamente que el fascismo es la eliminación violenta de las diferencias del ser humano: políticas, religiosas, étnicas, de libertad sexual. Esto que pasó en Bello se llama fascismo, porque hay nazis en Colombia”, escribió Petro en X.

El Ministerio de Igualdad también condenó el hecho y llamó a la ciudadanía a no guardar silencio ante la violencia transfóbica.

Reuters: En las últimas horas se convocaron protestas en Bogotá para clamar justicia por el asesinato de Sara Millerey.

“Reivindicamos sus vidas, sueños, historias, legados y derecho a vivir con dignidad y libertad. Alzamos la voz y nos unimos al llamado urgente contra la violencia de género y los transfeminicidios. El silencio mata y no seremos cómplices de la barbarie ni del dolor que genera la desigualdad”, sostuvieron desde ese ministerio.

En los días siguientes al crimen, decenas de colombianos rindieron tributo a la víctima, exigieron justicia y repudiaron el crimen públicamente en varias ciudades colombianas y en redes sociales.

“No le hacía mal a nadie”

El funeral de Sara Millerey ocurrió esta semana. Allí, fue despedida por sus seres queridos y organizaciones de derechos humanos.

En el marco de la ceremonia, su madre, Sara González, habló con algunos medios locales.

“Para mí, a ella la tuvieron que haber asesinado tan vilmente, porque la asesinaron vilmente, por ser como era, por ser extrovertida y por ser una trans”, dijo en entrevista con radio Caracol.

La mujer señaló que “ha sido un momento muy difícil”.

“Ella no le hacía mal a nadie, a nadie le hacía mal, ella era un ser de luz, solo porque era así… Me dejaron sola, me dejaron destrozada. Esto no se me va a olvidar nunca, esto es muy triste”.

Reuters: Según las organizaciones LGBTIQ+, el caso de Sara Millery expone la transfobia en la sociedad colombiana.

Los organismos de derechos humanos y LGTBIQ+ destacan que el caso de la Sara Millerey no es aislado y que es parte de la “violencia sistemática” contra estas comunidades en Colombia.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Caribe Afirmativo, en lo que va de este año, 25 personas de la comunidad han sido asesinadas por su identidad sexual. De ese total, 15 son personas con experiencias de vida trans.

“Este hecho no es aislado. Hace parte de una ola de violencia sistemática que enfrentan las personas LGBTIQ+ en el país, en especial las personas trans, quienes siguen siendo blanco de ataques que no solo buscan silenciar sus cuerpos, sino también borrar sus existencias”, denunció Caribe Afirmativo.

Danne Belmont, del Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans de Bogotá, dijo en entrevista con France 24 que “Colombia es uno de los países más avanzados en la región frente a la garantía de derechos de personas LGBT, pero muchos de esos derechos se quedan en el papel. Y vemos también cómo han ido aumentando estos discursos de odio no solo en Colombia sino también a nivel internacional”.

“Como sociedad hemos dejado avanzar una narrativa y unos discursos que buscan realmente la aniquilación de nuestras existencias como personas trans”, agregó.

