Por qué una comida no determinará tu progreso, según una dietista

En un mundo donde el ritmo de vida parece no dar tregua, desde las presiones financieras hasta la complejidad de equilibrar lo personal y lo profesional, la alimentación puede convertirse fácilmente en una fuente más de ansiedad. Pero para Kylie Sakaida, dietista registrada y autora del exitoso libro de cocina Tan Fácil Tan Bueno, esa no debería ser la norma. Con más de dos millones de seguidores en TikTok, Sakaida ha ganado popularidad promoviendo una filosofía alimentaria centrada en reducir el estrés y alejarse de la perfección.

Más allá de las modas o restricciones, su enfoque está basado en la simplicidad y la sostenibilidad. Según explica, alimentarse sin estrés tiene múltiples significados. No se trata solo de lo que comemos, sino de cómo nos relacionamos con la comida, cómo la planificamos y cómo nos sentimos al respecto. “Hay muchas decisiones que tomar al momento de preparar una comida, desde qué ingredientes usar hasta cómo equilibrarla nutricionalmente”, comenta. “Comer sin estrés implica hacer ese proceso más accesible, menos abrumador y más adaptado a nuestras rutinas”.

El planteamiento de Sakaida busca alejarse del enfoque radical que muchas veces domina el discurso sobre la alimentación saludable. Para ella, la clave no está en imponer restricciones, sino en sumar beneficios. En lugar de eliminar grupos de alimentos por completo, propone introducir elementos nutritivos que complementen lo que ya consumimos. Por ejemplo, si se quiere reducir el consumo de carne, sugiere comenzar por añadir proteínas vegetales como lentejas o tofu, sin necesidad de hacer cambios drásticos de inmediato.

Uno de los pilares de su método es la incorporación de fibra a la dieta diaria. Sakaida resalta que los alimentos ricos en fibra no solo favorecen la digestión, sino que también estabilizan los niveles de azúcar en sangre y promueven una flora intestinal saludable, aspectos esenciales para el bienestar físico y emocional. Junto con esto, también destaca la importancia de una correcta hidratación. Aunque a menudo subestimada, una ingesta adecuada de agua —entre 750 y 900 ml al día, según datos citados por expertos— puede optimizar la absorción de nutrientes y contribuir a una alimentación más equilibrada.

Otro consejo que rompe con los prejuicios comunes es el uso de alimentos enlatados o congelados. Para Sakaida, estas alternativas no solo son válidas, sino recomendables en ciertos contextos. El uso de verduras precortadas, frutas congeladas o frijoles enlatados puede ser la solución ideal para quienes tienen poco tiempo pero no quieren comprometer la calidad de su dieta. “Comer sano no significa pasar horas cocinando todos los días”, afirma, recordando que la practicidad también es parte del equilibrio.

Quizás uno de los aspectos más liberadores de su mensaje es el énfasis en aceptar la imperfección. Sakaida invita a dejar de lado la presión de comer “perfectamente” todo el tiempo. En su visión, una alimentación saludable no se mide por una sola comida, sino por los hábitos que se mantienen a largo plazo. “No se trata de ser estrictos o de cumplir con estándares inalcanzables. Se trata de hacer que las decisiones saludables sean más fáciles de tomar y que se adapten a tu estilo de vida”, asegura.

En definitiva, Kylie Sakaida ofrece una visión refrescante y realista sobre la nutrición. Su enfoque no solo busca mejorar la salud física, sino también aliviar la carga emocional que a menudo se asocia con lo que comemos. En un entorno donde la comida puede convertirse en un campo de batalla, su propuesta es clara, reconectar con el placer de alimentarse sin culpa, con sencillez y sin estrés.

