Sacerdote de Downey es arrestado por asalto sexual a jovencita

Jaime Arriaga Pedroza, un sacerdote católico de 41 años de la ciudad de Downey, fue acusado de múltiples crímenes sexuales cometidos entre febrero y marzo de este año, entre los que destacan la presunta violación a una menor.

De resultar culpable, el religioso podría enfrentar 14 años de cárcel y quedar registrado de por vida como ofensor sexual.

Fue la Estación del Sheriff del Este de Los Ángeles la que recibió la denuncia, lo arrestó y lo presentó ante la Fiscalía del Condado de Los Ángeles donde quedó bajo custodia con ocho cargos de abuso sexual, considerados delitos graves.

“Este caso alega conducta criminal abusiva por parte de un líder religioso de confianza”, declaró el fiscal de distrito Nathan Hochman.

Elogió la valentía de la joven víctima al denunciar – dijo- bajo circunstancias tan difíciles.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden y pedimos al público contactar al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles con cualquier información sobre el acusado o posibles víctimas adicionales”, señaló.

Reiteró que su oficina procesará a los abusadores sexuales de menores con todo el rigor de la ley.

Buscan a posibles víctimas de sacerdote en Downey. (Cortesía Sheriff de Los Ángeles)

La Oficina del Fiscal Hochman reportó que entre el 8 de febrero y el 21 de marzo de 2025, el sacerdote acusado presuntamente cometió múltiples actos lascivos contra una menor de 14 o 15 años.

Fue alrededor del 22 de marzo de este año cuando al parecer asaltó a la víctima con la intención de cometer abuso sexual.

Durante este periodo, el inculpado era sacerdote en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Our Lady of Perpetual Help) en Downey. Con anterioridad estuvo en la Iglesia Católica San Luis de Francia en La Puente.

Al ser procesado Arriaga Pedroza, el 7 de abril, se declaró inocente. Se programó una audiencia preliminar para el 5 de junio en el Departamento 37 del Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz.

Según lo solicitado por la fiscalía, permanece detenido sin derecho a fianza por razones de seguridad pública.

De ser declarado culpable, Pedroza enfrenta una posible sentencia máxima de 14 años en una prisión estatal y estaría obligado a registrarse como delincuente sexual de por vida.

El caso está siendo procesado por la fiscal adjunta de distrito, Catherine Mariano, de la División de Delitos Sexuales, y continúa bajo investigación del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

La Arquidiócesis de Los Ángeles respondió con un comunicado en el que informa que el padre Arriaga Pedroza había estado en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Downey desde enero de 2024, primero como diácono, y posteriormente como sacerdote a partir de julio de 2024.

Revelaron que el 2 de abril, la Arquidiócesis recibió una denuncia contra el padre Arriaga alegando mala conducta sexual hacia un menor.

La Arquidiócesis reportó el asunto a la policía y removió al padre Arriaga de sus funciones ministeriales. El 3 de abril, el padre Arriaga se entregó a la policía, y el 7 de abril fue acusado formalmente.

“La Arquidiócesis ha mantenido un compromiso por mucho tiempo con la protección de menores y la denuncia y prevención del abuso”, dijo la Arquidiócesis en un comunicado.

“Las denuncias de mala conducta contra cualquier persona que preste servicio en la Arquidiócesis se denuncian a las autoridades, se investigan a fondo y, de acuerdo con la Política de Tolerancia Cero, cualquiera que haya causado daño a un menor es destituido permanentemente de cualquier cargo en la Arquidiócesis”.

Apenas en octubre pasado, la Arquidiócesis había alcanzado un acuerdo por $880 millones para cerrar 1,354 denuncias de abuso sexual infantil.

Tanto la Fiscalía como la Arquidiócesis de Los Ángeles han solicitado a posibles víctimas adicionales o a cualquier persona que tenga información que se comunique con la Oficina de Víctimas Especiales del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles al 877-710-LASD (5273).

Pueden reportar información anónimamente por teléfono a la Línea Directa Regional de Crime Stoppers de Los Ángeles al (800) 222-8477 o en línea en lacrimestoppers.org.