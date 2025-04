Alertan a californianos sobre estafas en la contratación laboral

¿Has recibido algún mensaje de texto en tu teléfono con una inesperada y tentadora oferta de trabajo que te resulta difícil de dejar pasar?

Eso fue exactamente lo que le pasó a Irma Montoya, una joven graduada de la universidad en Los Ángeles, cuando andaba en una búsqueda desesperada de empleo.

“Sin que yo lo buscara, me mandaron un texto, en el que una compañía muy reconocida en Estados Unidos me hacía una propuesta de trabajo, con una descripción del empleo muy detallada, que curiosamente era exacto lo que andaba buscando”, dice.

Sin embargo, la oferta laboral caída del cielo a Irma le pareció sospechosa, pero quiso darle el beneficio de la duda.

“Al día siguiente, me llamó una persona con un marcado acento que no logré detectar de dónde era; el número de teléfono donde provenía la llamada no estaba identificado. Eso me hizo sospechar de que fuera una oferta de trabajo legítima”.

Enseguida comenzaron a mandarle un texto tras otros, haciéndole todo tipo de preguntas.

“El envío de textos duró todo el día. No es normal que un empleador te mande tantos textos, sin haberte contratado. No tenían límite en cuando al número de mensajes que me enviaban”.

Cuando ya le pidieron su dirección para mandarle a su casa, una supuesta computadora muy especializada para hacer el trabajo, sus señales de alarma sonaron a todo lo que daban.

“Lo que hice fue buscar el teléfono de la compañía y llamarles para ver si la oferta de empleo era real; ahí fui cuando descubrí que todo era falso. En ese momento, corté toda comunicación con la supuesta empresa que se hacía pasar por la verdadera”.

Irma dice que lo bueno de todo fue que no les proporcionó la dirección de su casa, ni ninguna información bancaria o cualquier otro dato personal comprometedoro, pero estuvo a punto.

Su instinto se tardó en actuar, debido a su necesidad apremiante de un trabajo, pero al final, evitó que cayera en una estafa.

“Fue una experiencia muy frustrante, me hicieron perder mucho tiempo, pero al menos no me estafaron”.

Las estafas pueden ocurrir a través de diversas formas de comunicación, como mensajes de texto, llamadas telefónicas y publicaciones en portales de empleo en línea.

Luis Meza dice que a diario recibe mensajes por texto y sitios como WhatsApp y Telegram con jugosos ofrecimientos de empleos.

“Los bloqueos y los reportó lo más rápido que puedo, pero no cesan. No hay día y hora en que no deje de recibir alguno”.

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), las estafas de empleo y las agencias de empleo falsas son una de las principales formas de fraude.

Las pérdidas derivadas de estos fraudes casi se triplicaron entre 2020 y 2024, con pérdidas de $501 millones para los consumidores en 2024.

El fiscal general de California, Rob Bonta, pidió a los californianos mantenerse alerta sobre las estafas a la hora de buscar empleo.

“A medida que las estafas de reclutamiento laboral se vuelven más populares, pido a los californianos ser cautelosos y desconfiar de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas”, dijo el Fiscal General Bonta.

“Recuerda que si un desconocido te ofrece un trabajo que no solicitaste, lo más probable es que sea una estafa”.

Las estafas de contratación laboral ocurren cuando personajes maliciosos engañan a los solicitantes de empleo y los incitan a proporcionar dinero o información personal haciéndose pasar por empleadores, reclutadores o agencias de colocación laboral.

Estas estafas suelen prometer empleos bien remunerados con contratación urgente, poca calificación o la oportunidad de trabajar desde casa.

En ocasiones, pueden ser una fachada para reclutar a solicitantes de empleo que colaboren con actividades delictivas.

Potenciales señales de una estafa laboral en la publicación de empleo o el correo electrónico:

Solicitudes de dinero

Pedidos para que les compres tarjetas de regalo o realices otras compras

Solicitudes de tu número de tarjeta de crédito y detalles de tu banco

Te piden que recibas o envíes dinero o paquetes para personas que no conoces o que no has conocido en persona.

Promesas de dinero fácil, especialmente si implica enviar o recibir dinero o paquetes.

Te piden que abras una cuenta bancaria o de criptomonedas a nombre de otra persona.

Te ofrecen una lista “secreta” de empleos gubernamentales o la oportunidad de acceder a un puesto privilegiado a cambio de una tarifa. Las ofertas de empleo gubernamentales siempre son gratuitas; encuéntralas en: jobs.ca.gov, usajobs.gov, or about.usps.com/careers.

Se presentan como una empresa sin una oficina física establecida.

Te dan un plazo corto o te presionan para que respondas con urgencia.

Cómo detectar una estafa: ¿Qué son las mulas de dinero?

Las estafas de reclutamiento laboral también pueden utilizarse para reclutar a solicitantes de empleo desprevenidos, a veces llamados mulas de dinero, para que colaboren en actividades delictivas. Si alguien que no conoces, te envía dinero y te pide que lo reenvíes o transfieras, podría estar fomentando el fraude. Una mula de dinero es una persona usado por el crimen para lavar dinero.

Transferir dinero en nombre de otros no sólo fomenta la actividad delictiva, sino que también podría tener consecuencias para los consumidores, como perder dinero o pasar tiempo en prisión.

Si recibes un posible mensaje de estafa: