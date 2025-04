Long Beach Grand Prix: Andretti domina la pole y Pato O’Ward buscará revancha desde la novena posición

La edición 50 del Acura Grand Prix of Long Beach arrancará este domingo con un claro mensaje: Andretti Global quiere recuperar protagonismo en la IndyCar. En una sesión de clasificación vibrante, Kyle Kirkwood se quedó con la pole position, mientras que su compañero Colton Herta partirá desde la segunda plaza, firmando un valioso 1-2 para la escudería en el tradicional circuito callejero del sur de California.

“No puse una rueda mal, ni toqué nada. Eso siempre es una duda en los trazados urbanos. Hay que arriesgar para estar arriba”, dijo un emocionado Kirkwood tras marcar un tiempo de 1:06.1921 en su última vuelta del Firestone Fast Six. El piloto ya había ganado en Long Beach en 2023, también saliendo desde la pole.

Herta, originario del sur de California, se mostró satisfecho pese a no lograr el primer lugar. “Todavía no puedo quejarme de una primera fila, un 1-2 de Andretti, y Marcus [Ericsson] también está ahí en quinto. Todos nosotros en el Fast Six. Muestra que tenemos un programa fuerte para mañana”.

El campeón defensor y actual líder de la temporada, Álex Palou, saldrá tercero con su Chip Ganassi Racing, mientras que Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) aprovechó una bandera roja para colarse en cuarto. Marcus Ericsson y Scott McLaughlin completan los seis primeros en la parrilla.

Pato O’Ward y la carrera que le debe una revancha

El mexicano Pato O’Ward saldrá desde la novena posición, decidido a dejar atrás el amargo recuerdo de 2024, cuando un choque temprano con su compañero Alexander Rossi arruinó su carrera. Entonces, O’Ward fue penalizado y cayó al fondo del pelotón. Aunque remontó hasta la decimosexta plaza, fue una actuación muy por debajo de las expectativas.

“Fue un error de mi parte”, reconoció el regiomontano tras aquella jornada. “Malcalculé lo más que se alenta la parrilla hacia atrás cuando llegamos a esa área de la fuente. No lo calculé bien, le pegué a Rossi y luego me pegaron a mí”.

El piloto de Arrow McLaren también lamentó el incidente por su equipo y por la gran cantidad de aficionados mexicanos que viajaron a apoyarlo: “Me siento mal por el equipo, por todos los fans que vinieron acá a apoyar”.

Este año, con un auto competitivo y mayor experiencia, Pato sabe que tiene una nueva oportunidad para brillar en uno de los eventos más importantes del calendario, solo superado por las 500 Millas de Indianápolis. Aunque no saldrá desde las primeras filas, la naturaleza impredecible de Long Beach le da una ventana real para pelear por el podio.

El semáforo verde se encenderá este domingo a las 4:30 p.m. (Este), 1:30 p.m (Pacífico), en una carrera pactada a 90 vueltas, que será transmitida por FOX y FOX Deportes. Antes, los pilotos tendrán un último calentamiento al mediodía.





