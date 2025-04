¿Regresará? Roger Federer admite que extraña el tenis

El legendario tenista suizo Roger Federer, de 43 años, sorprendió este fin de semana al revelar que extraña jugar y que le gustaría volver, aunque sea de manera esporádica, a las canchas.

Durante una entrevista para TNT Sports, el exnúmero uno del mundo y ganador de 20 títulos de Grand Slam compartió sus emociones actuales respecto al deporte que lo convirtió en leyenda. “Sinceramente, me encantaría volver a jugar un poco más al tenis”, comentó Federer, con una sonrisa nostálgica. Y entre bromas, agregó: “He jugado mucho al golf últimamente”.

Aunque su retiro oficial se concretó en 2022 durante la Laver Cup, Federer admitió que aún no logra desprenderse del todo de la raqueta. Su voz transmitía calma, pero también anhelo.

“Sé lo del entrenamiento… Lo extraño un poco, para ser honesto, porque no he jugado mucho desde que me retiré. Simplemente porque creo que mi cuerpo necesitaba un descanso y también mi mente”, explicó el suizo.

Exhibiciones en el horizonte: ¿Un último baile frente a Rafa Nadal?

Eso sí, lejos de insinuar un regreso al circuito profesional, Federer aclaró que su intención no es competir en torneos de la ATP. Sin embargo, sí dejó abierta la posibilidad de participar en eventos de exhibición que le permitan reconectarse con el público.

“Me encantaría volver a jugar dos o tres veces por semana y, con suerte, volver a las canchas de exhibición. Quizás llenar algunos buenos estadios en todo el mundo”, afirmó con ilusión. “Espero que me puedan ver jugar una exhibición pronto”.

El suizo, cuyo legado incluye 103 títulos y un récord individual de 1251 victorias por 275 derrotas, jugó su último partido oficial en Wimbledon 2021. Desde entonces, se ha mantenido alejado de las canchas, pero cerca del deporte desde su faceta como leyenda y embajador.

La eficiencia, elegancia y competitividad de Federer, sin embargo, ilusiona a los aficionados de cara a posibles exhibiciones en el futuro. Por ejemplo, enfrentando a otro exjugador legendario como Rafael Nadal.

Federer habló sobre Rafael Nadal tras su retiro definitivo en 2024. Con palabras de profunda admiración, recordó la intensidad de sus duelos. “Me ganaste… mucho. Más de lo que logré ganarte. Me desafiaste de maneras que nadie más podría. En arcilla, sentí que estaba entrando en tu patio interior, y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé que podría hacerlo solo para mantenerme firme”, confesó en su momento.

Incluso reveló detalles poco conocidos: “Me hiciste reimaginar mi juego, incluso llegando tan lejos como para cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, esperando alguna ventaja”.

Mientras una nueva generación de tenistas sigue escribiendo su historia, los aficionados no dejan de mirar atrás con cariño y esperan que se concrete el regreso a las pistas de uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos.





Sigue leyendo:

· Se le escapa el título 100: Djokovic fue eliminado por el chileno Alejandro Tabilo en el Masters de Montecarlo

· Novak Djokovic reconoce superioridad de Mensik en la final y se va contento de Miami

· Aryna Sabalenka se coronó como campeona del Miami Open 2025