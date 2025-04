Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de abril de 2025

ESCORPION

Tienes gran capacidad de lograr tus metas y objetivos sin embargo últimamente has dejado de confiar tanto en ti. No temas a lo que viene, la vida te pondrá peladito y en la boca nuevos acontecimientos que te harán madurar y ser mejor persona, es momento que te desprendas de todo eso que no te permite avanzar y vayas tras tus sueños y metas, sueles decepcionarte muy rápido de las personas y eso se debe a que te ha ido de la fregada en tu pasado y quedaste afectado por esa razón. Este mes que sea de reflexionar y de tirar todo lo que no sirve. Hay días en los cuales no sabrás qué hacer o qué camino seguir para estar bien, date la oportunidad de pensar antes de dar cualquier paso. No temas a cambios ni te confundas en el amor, anda una persona de piel blanca disfrazada de oveja cerca de ti, en poco tiempo conocerás su verdadero rostro y podría meterte en conflictos fuertes. Carácter muy fuerte, siempre queriendo controlar todo, tienes la iniciativa y te gusta decir las cosas como son y directo a la yugular, aquí el problema es que muchas personas esas características las ven como agresiones y suelen ofenderse muy rápido, pero ni pedo no es tu problema. Debes aprender a no siempre decir que sí, recuerda que la vida es bien corta como para andar complaciendo a medio mundo y olvidándote de ti.

LIBRA

Ten cuidado con todo lo que sale de tu boca pues podría ser un arma de doble filo que tarde o temprano podría dañarte a ti y a quienes más quieres. Dolor de estómago en puerta. Arreglarás documentos o realizarás algún trámite. Puede que en estos días vuelvas a ser en estado depresivos al recordar lo que pudo ser con la persona amada, ten presente que si no está contigo en estos momentos es porque en el destino no estaba escrito que así fuera. Si tienes una relación y son más pleitos, chismes y celos los que existen en ella, pon las cartas sobre la mesa y define hacia donde te diriges, podrías estar perdiendo tu tiempo con la persona equivocada, si él o ella no están dispuestos a esforzarse por que la relación mejore, no tienes porque tu sí hacerlo. Si tienes pareja, cuida tu boca, podrías cometer una indiscreción. Si no te busca o no hace nada por saber de ti, crees que vale la pena seguir esperando a que surja el gran milagro y por fin se dé cuenta que eres la persona indicada No… mejor deja de perder tu tiempo. Si tienes una relación cuida mucho tu manera de expresarte de familiares de tu pareja pues podrías cometer un error y salir bien bufado o bufada. Hay probabilidad de un viaje o de un cambio de última hora en el amor. Probabilidad de un viaje y cancelación de fiesta o salida. Es probable que recibas una noticia no agradable en estos días, ánimo las cosas pasan por algo.

VIRGO

Ya no recurras ha ideas falsas para justificar lo injustificable, ve a las personas sin mascarás, sueles hacerte ideas muy tontas en tu cabeza. Posibilidades de encamarte con amistad y salir como domingo 7. Cuida mucho tus pies y riñones, bájale a los refrescos, café, harina y azúcar, podrías retener líquidos y subir algo de peso. En el trabajo una mejora se aproxima sobre todo en el terreno económico, necesitas invertir para obtener mejores ganancias, algunas veces gastas mucho en cuestiones que no necesitas. Momento de grandes cambios en tu entorno y en tu familia muchos de ellos te van a beneficiar indirectamente. Recuerda que el tiempo es muy corto para desperdiciarlo en gente que no lo valora. Antes de ir a dormir estarás pensado cuestiones sin sentido, no te deprimas por tonterías que no valen la pena, ve por eso que quieres, amas y deseas y deja la infelicidad en el pasado que eso solo te va a atraer graves problemas. No gastes tanto en cuestiones que no necesitas, eres muy de gastar en tonterías y media cada que tienes un dinerito extra. No esperes a nadie, y date el valor que mereces, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio. Ten cuidado con las harinas y refrescos pues podrías estar aumentando mucho de peso en estos días. No confundas sexo con amor, eres muy de enamorarte cuando apenas y te dicen hola, se más duro o dura de corazón eso te ayudará a crear un escudo que no permitirá que te sigan lastimando y haciendo daño. Si tienes pareja ten cuidado porque le andan tirando el pex amistades y andan queriendo ponerlo o ponerla en tu contra.

LEO

Si tienes pareja los celos serán el arma que traerá más problemas, no seas tan celoso o celosa y dale el espacio que requiere tu pareja, mejor concentra tu energía en dar lo mejor de ti en lugar de llenar de discusiones tontas la relación. Cuidado con infecciones dentro de tu familia. No caías en cuestiones que tienen que ver con chismes, estarás con el hocico bien flojo y podrías cometer imprudencias al hablar de más. Si tienes pareja y esta se ha tornado algo fría contigo, pon atención a tus actitudes y a los tiempos, quizás requieran no verse tanto la geta para cuando se vean lo hagan con más ganas. Cuídate de traiciones por parte de amistades pues estarán a la orden del día, uno de tus amigos más cercano se la ha pasado hablando fregadera y media a tus espaldas. Un familiar se enfermará. Necesitas poner en la mesa los proyectos que tienes y ver de qué manera conseguirás lo que buscas, eres muy de hacer muchos planes, pero no le atoras pa conseguirlos. Cuídate de traiciones por parte de amistades pues estarán a la orden del día, uno de tus amigos más cercano se la ha pasado hablando fregadera y media a tus espaldas. Bájale al estrés, ya no te preocupes por cosas que tienen solución, vienen dolores de cabeza y articulaciones. No pierdas tu tiempo en personas que solo te buscan por interés o para obtener algo de provecho de todo.

CÁNCER

Si tienes una relación se visualiza un hecho que la hará más intensa, cambien la rutina y no caigan en la monotonía o de lo contrario se van a aburrir de verse la geta. Cuidado con caer en provocaciones de tus enemigos que buscarán dañarte de mil modos. Viene una situación confusa con una persona que te atrae y gusta mucho, no caigas en errores y se más sincero o sincera con él o ella. Vienen proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer como persona, escucha comentarios de tus amistades más cercanas, pero al final ten presente que a última palabra solo la tienes tú. No comas tantos lácteos o grasas porque vienen problemas de inflamación. Te vienen grandes cambios en tu vida pues descubrirás que una persona muy querida para ti te ha jugado el dedo en el hocico es decir te ha mentido y engañado en varias ocasiones. Siempre que quieras conseguir algo hazlo y no esperes que la vida te lo de, una amistad necesitará mucho de tu apoyo y atenciones en estos días. Posibilidades de un viaje o de cambios constantes de lugares, traes las energías bien alborotadas, llévate las cosas con cuidado. Deja de buscar a quien no te busca, deja de amar a quien no te quiere y olvida a quien ya te olvido. Si tienes una relación se visualiza un engaño y mentiras que pondrán muy tenso el asunto, no exijas más de lo que puedes ofrecer.

GÉMINIS

Si tienes una relación se visualiza un hecho que la hará más intensa, cambien la rutina y no caigan en la monotonía o de lo contrario se van a aburrir de verse la geta. Ten presente que solo tienes esta vida para ser feliz, dale vuelo a la hilacha y que te valga lo que la gente piense pues solo a ti te tienes que rendir cuentas. Deja de buscar a quien no te busca, deja de amar a quien no te quiere y olvida a quien ya te olvido. Algunas ocasiones caes en situaciones muy tontas que no te dejan avanzar, haz un lado la buena persona que eres cuando se trata de luchar por tus sueños y muestra tu verdadera cara, solo así evitarás que te dañen de más. Se visualiza un viaje en tu terreno y posibilidades de encamarte con una persona de una red social con quien has estado coqueteando. Te vienen grandes cambios en tu vida pues descubrirás que una persona muy querida para ti te ha jugado el dedo en el hocico es decir te ha mentido y engañado en varias ocasiones. No gastes en productos que no necesitas, mejor invierte tu tiempo y dinero en un buen gym y mejorar tu alimentación porque se te está haciendo bolas la grasa. Posibilidad de encamamiento este fin de semana, ten cuidado a quien le aflojas la torta pues eres muy de enamorarte de la persona con la que tienes contacto de cama.

TAURO

No gastes en productos que no necesitas, mejor invierte tu tiempo y dinero en un buen gym y mejorar tu alimentación porque se te está haciendo bolas la grasa. Ten presente que solo tienes esta vida para ser feliz, dale vuelo a la hilacha y que te valga lo que la gente piense pues solo a ti te tienes que rendir cuentas. Empieza a buscar la manera de cumplir ese sueño que tanto has anhelado y deseado pues estas en una gran etapa en la cual todo lo que realices tendrá muy buenos resultados. Un problema familiar se avecina, pero con el tiempo sabrán resolverlo. Familiar te visita. Amistad te pedirá un consejo, ten cuidado a quien ayudas pues podría morder tu mano. Amor a distancia se debilita debido a la falta de interés de una de las partes. Estarás estos días en un tono bastante bueno pues comenzarás a sentirle sabor a la vida, no temas a conocer más personas y darle vuelo a la caricia con responsabilidad, ten presente que eres un signo bien intenso y la caricia siempre será una necesidad para ti. No te dejes manipular por amistades o de lo contrario podrías cometer grandes errores. Vienen cambios importantes a tu vida entre ellos la llegada de una persona con la cual sentirás mucha compatibilidad y seguridad, te va a enseñar muchas cosas de la vida que prácticamente desconocías.

ARIES

Si las cosas te han salido mal últimamente no te desesperes ni te deprimas por esa razón, al contrario, aprende de cada golpe que te da la vida para no caer en los mismos problemas de siempre. Si no tienes una relación el escenario se muestra perfecto para iniciar romance, dile a la persona que te interesa lo que siente y no sigas perdiendo el tiempo, si te rechaza al menos sabrás que no tienes por qué seguir ahí insistiendo y buscar otras opciones. Déjate ya de tonterías y concentra tu vida en el ahora, el pasado ya fue y si regresa no tendrá nada nuevo que ofrecerte, aprende a quererte y valorarte y antes de querer resolver la vida de los demás aprende a resolver tus problemas existenciales que tanto te han mermado la existencia. Eres una persona muy fuerte y pues lo que te propones lo cumples, eres de temerse como enemigo pues sueles ser de los que cuando menos lo esperan tiran el golpe sin importar lo que vaya a pasar. Ya no te martirices por lo que no pude ser, mejor busca nuevas oportunidades sobre todo en el terreno del amor, no pierdas más tu tiempo en personas que no hacen nada por estar a tu lado. Ten cuidado con andar metiéndote en relaciones de 3, no estás pa andar rogando ni mendigando tiempo y atención, mereces una relación donde tú seas el platillo principal y no el postre. Es importante que veas tu pasado y todo por lo que has pasado para que puedas apreciar lo que ahora tienes.

SAGITARIO

Cuídate de caídas y golpes, es decir los accidentes podrían estar a la orden del día. Ten cuidado con volver con exparejas, tú tienes la última palabra, no vale la pena sufrir por las mismas cuestiones habiendo tantos nuevos mundos por descubrir. Si tienes una relación, habrá un ambiente tenso ya que otra persona está metiendo cizaña y malas energías pues quiere perjudicarlos como pareja. Es probable que se te caiga la venda de los ojos sobre la percepción que tenías sobre una persona. Ten mucho cuidado con tratar de resolverle la vida a quien no te ha pedido ayuda o de lo contrario podrías resultar lastimado o lastimada. Cansancio y confusión estará presente estos días, recibirás noticias de una persona que fue muy importante para ti, la despedida está cerca, empezarás a sanar heridas que no te permitían seguir avanzando. No gastes tanto en cosas innecesarias, invierte en un negocio de comida, te va a venir perfecto. Cuídate de un amor del pasado pues está de regreso para volver a provocar inestabilidad en ti, no dejes que te afecte nada y que todo se te resbale, no vale la pena volver a comer lo que ya vomitaste hace tiempo y tanto te tardaste en curar. Si una vez prometiste que nunca volverías amar, y que el amor no se había hecho para ti te darás cuenta de lo equivocado o equivocada que estabas pues en estos días llegará una persona con gustos muy parecidos a los tuyos, te hará sentir muy especial y querido o querida, no temas a volver a enamorarte y dale hacia adelante.

CAPRICORNIO

A la ñonga personas que solo te causan estrés y mal humor, cambia de círculo de amigos, eso te servirá para renovar energías, solo deja a quienes vale la pena tener. Andarás algo estresado o estresada por una situación familiar que te ha quitado el sueño. Es probable que sientas tristeza en estos días al sentirte un tanto solo o sola, deja de pensar en lo que no pudo ser y pon toda tu energía en cuestiones positivas. La vida te pondrá a prueba con cierto acontecimiento que está por suceder y el cual te dejará una gran enseñanza. Te sentirás triste al terminar los días, es normal, estas madurando, comenzarás a darte cuenta de muchas cosas, verás la verdadera cara de una persona a quien admirabas y querías mucho. Viene un proyecto que tienes en mente y que empezará a cuajar en estos días. Si tienes dudas del ser amado, aléjate y déjale todo al destino, si esta persona te quiere y valora no te dejará ir y luchará por mantenerse a tu lado, sino lo hace créeme que abras tomado la mejor decisión. Tiendes a subir de peso, pero también a bajar los kilos muy rápido, no descuides tu alimentación y ejercicios pues te ayudan un chorro a controlar tu estrés. Si tienes pareja es momento de iniciar de cero, cierren ciclos, perdonen errores y respétense pues será la clave de su unión.

ACUARIO

Aprende a ser más perris, pues solo así no te seguirán viendo la cara de tonto. Se viene un viaje muy perro donde te la pasarás de la mejor. En el terreno de los amores te reencuentras con pensamientos pasados los cuales te podrían afectar mucho, si en relaciones pasadas las cosas no se dieron como querías por algo pasaron, así las cosas, en poco tiempo te darás cuenta por qué debió de haber sido así. Aguas con a quien le cuentas tus cosas y planes, recuerda que tienes un chorro de gente que te envidia. Eres un ser muy noble y de mucha luz y eso les cala a las demás personas. Ten cuidado en la manera en que te desenvuelves en público pues podrías dejar mucho que desear. Cuida mucho con quien te relacionas pues podrías caer en chismes de colonia, no dejes ninguna puerta que te regrese al pasado y pierdas todo lo que has logrado avanzar, tus sueños y anhelos se cumplirán en la medida que les dediques tiempo y esfuerzo. Amistad se te acerca por rompimiento de relación. No dudes del cariño y amor de tu pareja pues si no te quisiera desde hace mucho te habría mandado a la fregada, aprende a confiar en el ser amado y a mostrarle con confianza tu amor. Si te proponen una salida en estos días tus bes friends no dudes en salir, pues hay muchas posibilidades de conocer una persona que te va a dejar sin aliento.

PISCIS

Las fregaderas que cometas en estos días las pagarás muy caro en un futuro próximo, ponte las pilas y no creas más en palabras sino solo en hechos. Llegó la hora de mandar a incomodar a su madre a esa gente tonta que solo te busca cuando necesita un favor, pero cuando tú los necesitas no se aparecen ni debajo de las piedras. Necesitas renovar energías y hacer una limpia de las personas que te rodean, no vale la pena seguir aparentando amistad cuando solo existe crítica y chisme. Cuida tus espaldas pues estarás muy propenso a propensa a que una amistad te de la puñalada. Cuídate de accidentes automovilísticos los cuales estarán a la orden del día. Tu forma de ver la vida será la clave para que logres tus metas, ya no te reproches los errores que cometiste y más porque cometerás un chorro más en tu vida, aquí el punto es reírte de tus caídas y levantarte con más fuerza. Empezarás a sanar heridas de tu pasado que no te habían dejado avanzar. Cuidado con compras innecesarias que solo te harán gastar tu aguinaldo o tus ahorros que no posees. Podrías ser víctima de una traición que vendrá por parte de una amistad. Déjate de fregaderas y pon atención a lo que pasa en tu vida, te centras tanto en la vida de las demás personas que te olvidas por completo de vivir lo que la vida te ofrece. Verás ciertas fotos que te van a ocasionar muchos celos y pensamientos negativos.