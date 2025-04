Posible restricción de horario en playa de Los Ángeles genera controversia

Funcionarios de la ciudad de Santa Mónica estarían considerando implementar un toque de queda en la playa después de que han ocurrido varios crímenes violentos nocturnos.

La alcaldesa de Santa Mónica, Lana Negrete, dijo al Concejo Municipal de la ciudad que se tiene la posibilidad de establecer un toque de queda en la playa tras hacer referencia a recientes delitos que se han cometido durante la noche.

Negrete mencionó que se han visto todo tipo de delitos, desde asesinatos y violaciones hasta fallecimientos accidentales.

“Cuando las personas duermen, y a veces, si está oscuro por la mañana, no se les puede ver. Es extremadamente peligroso. Los últimos crímenes desafortunados han sido contra mujeres jóvenes en nuestras playas, así que creo que es hora de que consideremos un toque de queda”, expresó.

Entre los recientes incidentes que se han cometido en el área de Santa Mónica, en febrero, una mujer falleció por golpes mientras se encontraba en un saco para dormir en la playa, mientras que en el otoño otra mujer murió atropellada por un vehículo todoterreno mientras estaba tendida en la arena.

A pesar de la inquietud que han provocado los recientes crímenes, algunos residentes de Santa Mónica consideraron que un toque de queda nocturno no representaría una solución al problema.

“Vivo aquí en Santa Monica, y lo que deberían hacer es tener más policías en la playa“, dijo a la cadena ABC Pablo Fauntleroy, residente de la ciudad.

“Que sea como Times Square en Nueva York, ya que es una zona turística. Se necesita ver más policías a pie. Eso es lo que disuade la delincuencia. No se ve mucha policía en Santa Mónica hasta que ocurre algo, y entonces se observa una reacción exagerada”, agregó el residente.

La alcaldesa expresó durante el encuentro con el Concejo Municipal de Santa Mónica que la ciudad no tiene el presupuesto para tener oficiales de policía en la playa durante las 24 horas del día durante toda la semana.

En la reunión, los miembros del consejo hicieron ver su preocupación de que, en caso de que se implemente un toque de queda, no afecte a las personas que acuden a las playas a ejercitarse durante las primeras horas de la mañana.

“Hay maneras de adoptar esto, por ejemplo, si alguien necesita correr a las cuatro de la mañana, podría hacerlo, pero todavía podríamos ajustarlo estrictamente para proteger la seguridad pública”, dijo el concejal Ellis Raskin.

Como todavía no se tienen los detalles más precisos sobre un toque de queda en la playa, se tienen comentarios mixtos en relación con el tema.

“No estoy muy seguro. Me gustaría salir tarde por la noche, así que quizás me moleste. No lo sé”, dijo a la ABC otro residente de Santa Mónica, Trevor Coppola.

Un toque de queda en la playa de Santa Mónica todavía es un proyecto y no se ha autorizado su entrada en vigor. Incluso, algunas personas esperan que nunca suceda una orden de este tipo.

No es la primera ocasión que se ha considerado la posibilidad de establecer un toque de queda. Sin embargo, antes de que se apruebe su entrada en vigor, una decisión para un toque de queda en la playa de Santa Mónica debe ser aprobado por la Comisión Costera de California.

Hasta este domingo 13 de abril, no se tiene establecida una posible fecha para que comiencen las conversaciones para aplicar un toque de queda en la playa de Santa Mónica.

