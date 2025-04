Robeisy Ramírez está contento por pelea de Scull contra Canelo

Robeisy Ramírez, excampeón de peso pluma, expresó que está muy contento por la oportunidad de William Scull de pelear con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 3 de mayo por el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con ESPN Knockout, Ramírez declaró que el enfrentamiento con Canelo Álvarez le cambiará la vida por completo y aseguró que estará apoyando a Scull desde la distancia.

“La oportunidad de su vida. Le va a cambiar la vida. Gracias a dios se hizo campeón y se le dio la oportunidad, tantos peleadores que tiene (Canelo) en la división y decidió pelear con él. Yo estoy bien contento. Desde que conocí la noticia le escribí y hablamos”, dijo.

Willim Scull es el próximo oponente de Canelo Álvarez. Crédito: Ed Mulholland/Queensbury Promotions | Cortesía

“Él me dijo que no me preocupara, que si yo quería ir para allá tenía mis tickets, pero realmente creo que es un viaje muy largo y yo también tengo cosas que hacer. Queda apoyarlo a la distancia“, agregó.

Antes de su pelea con Edgar Berlanga, Canelo Álvarez fue ordenado por la FIB a defender el título frente a William Scull, su retador obligatorio. Como el cubano no es conocido por los fanáticos y el mexicano tenía otros intereses, ambos llegaron a un acuerdo para que se hiciera a un lado y el organismo lo despojó del cinturón.

Scull conquistó el cinturón de la FIB tras vencer por decisión unánime a Vladimir Shishkin el pasado mes de octubre y se convirtió en el primer campeón diferente en las 168 libras luego de que Canelo Álvarez dominara la categoría por tres años seguidos como indiscutido.

El cubano había informado que estaba en negociaciones con el tapatío, pero se pensó que la pelea no se daría porque Jake Paul estaba siendo considerado también para mayo. Después de anunciar su contrato con Arabia Saudita, el duelo del mexicano con el youtuber fracasó y el actual campeón de la FIB fue anunciado como su rival.

Canelo Álvarez quiere ser nuevamente campeón indiscutido de las 168 libras. Crédito: Ed Mulholland/Queensbury Promotions | Cortesía

Ahora el cubano tendrá la oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez para unificar los títulos de la categoría y arruinar sus planes, ya que de ganar el mexicano, la próxima pelea sería contra Terence Crawford en septiembre.

William Scull, de 31 años, fue campeón juvenil en su natal Cuba y ahora es el monarca oficial de la FIB en las 168 libras. El cubano tiene marca invicta después de 23 peleas, nueve de ellos por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

