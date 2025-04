Implican a Álvaro Morata en escándalo de apuestas ilegales en Italia

El nombre de Álvaro Morata ha salido a la luz en medio de la investigación por apuestas ilegales que sacude al fútbol italiano, aunque el capitán de la selección española no figura entre los investigados, según informaron este lunes medios locales como La Gazzetta dello Sport y Eurosport.

La Fiscalía de Milán mantiene abierta una pesquisa sobre una red de apuestas clandestinas que operó entre 2021 y 2023, en la que ya han sido sancionados jugadores como Sandro Tonali y Nicolò Fagioli.

Este último, actualmente en la Fiorentina, habría involucrado el nombre de Morata en una supuesta trama paralela de reventa de relojes de lujo, la cual utilizaba —según sus propias palabras— como método para pagar sus deudas con casas de apuestas ilegales.

“Los Rolex me los consigue Álvaro Morata por mucho menos y luego él los revende. Llevo un año haciendo este negocio con él”, dijo Fagioli en un mensaje interceptado por las autoridades italianas, que fue revelado por La Gazzetta dello Sport.

El rol de Morata en el caso: ¿negocio o nombre usado sin consentimiento?

Pese a la mención directa de Morata, hasta el momento no hay pruebas de que el delantero haya estado involucrado en actividades ilegales. Tampoco ha sido formalmente acusado ni citado como parte de la investigación.

La versión proviene únicamente de mensajes de Fagioli, quien utilizó el supuesto vínculo con el futbolista español para convencer a amigos y compañeros de que le prestaran dinero.

En otro de los audios enviados por Fagioli, el mediocampista italiano instaba al defensor Gianmaria Zanandrea, excompañero en la cantera de la Juventus, a guardar silencio:

“Por favor no lo cuentes porque si Álvaro se entera de que lo hago o que se lo cuento a otros se cabreará mucho y no me dejará hacerlo más. Ellos (la joyería) no ganan dinero con esto, pero lo hacen porque Álvaro y yo les damos publicidad por ahí”.

Este mensaje alimenta la sospecha de que Fagioli podría haber utilizado el nombre de Morata sin su consentimiento, en un intento desesperado por generar confianza y acceder a dinero rápido.

La desesperación de Fagioli y una deuda millonaria

La situación de Nicolò Fagioli se volvió crítica cuando acumuló una deuda de casi tres millones de euros, de acuerdo con una investigación paralela publicada por Repubblica.

Bajo presión de los cabecillas de la red de apuestas, el jugador comenzó a actuar como intermediario y reclutador de otros futbolistas, lo que eventualmente derivó en su sanción deportiva de siete meses.

La red también salpicó a figuras como Leandro Paredes, Ángel Di María y Junior Firpo, cuyos nombres surgieron tras el análisis de los dispositivos móviles incautados a Fagioli y Tonali.

