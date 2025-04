Senadores presentan proyecto de ley para que Museo Smithsonian reconozca logros de los latinos

Los senadores Alex Padilla, demócrata por California y Ted Cruz, republicano por Texas, presentaron la Ley del Museo Nacional del Latino Americano del Smithsonian para construir un nuevo museo en el National Mall que reconozca los logros de los latinos.

El proyecto de ley se presentó en conjunto con la Ley del Museo Smithsonian de Historia de las Mujeres Estadounidenses, liderada por la senadora Klobuchar y la senadora Cynthia Lummis y copatrocinada por los senadores Padilla y Cortez Masto.

“Los latinos han sido fundamentales en la historia de Estados Unidos durante siglos, moldeando la cultura, las comunidades y los negocios estadounidenses”, declaró Padilla.

“Como el primer latino elegido para representar a California en el Senado de Estados Unidos, comprendo profundamente las inmensas contribuciones y logros que los latinos han hecho a nuestra nación, así como las barreras que hemos tenido que superar”, sentenció.

Por su parte, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, dijo que se trata del primer paso para corregir un error histórico y visibilizar partes olvidadas de la historia estadounidense, “Desde hace tiempo he defendido la idea de añadir un Museo de Historia Latina y un Museo de Historia de la Mujer al National Mall, y me enorgullece apoyar a congresistas de ambos partidos para hacer realidad este sueño. Honrar las contribuciones de los hispanos y latinos no debería ser político; se trata de nuestros electores, nuestros antepasados ​​y la historia de nuestra gran nación. Animo a mis colegas del Senado a que firmen estos proyectos de ley”.

“Las mujeres y los latinos han hecho muchísimo por nuestra nación, y esas contribuciones, nuestra historia, la historia estadounidense, merecen ser contadas y honradas”, declaró el senador Cortez Masto.

“Me enorgullece presentar esta legislación bipartidista para garantizar que los logros de los latinos y las mujeres que realmente han hecho grande a Estados Unidos se muestren en sus propios museos del Smithsonian”, continuó.

