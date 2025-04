Casa Blanca refuerza con nuevo memorando veto de seguridad social para migrantes indocumentados

Bajo la misma retórica tras llegar a la Casa Blanca, Donald Trump firmó un decreto destinado a impedir que los inmigrantes indocumentados y otras personas que no reúnen los requisitos necesarios, obtengan prestaciones de la Ley de Seguridad Social, informó la Casa Blanca.

El documento “incluye promulgar directrices y priorizar las acciones de cumplimiento contra los beneficiarios o subbeneficiarios que no verifiquen la elegibilidad, detengan los pagos a beneficiarios fallecidos o no elegibles o impidan de otra manera que extranjeros no elegibles reciban fondos”, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

Según el gobierno de Trump, la lucha contra el fraude a la Ley del Seguro Social es fundamental porque la ley no sólo incluye el seguro social tradicional proporcionado a los estadounidenses mayores, sino también el seguro de desempleo, el seguro de discapacidad, Medicare, Medicaid, TANF y otros programas.

De tal modo que se amplía “el programa de persecución por fraude de la Administración del Seguro Social (SSA) a por lo menos 50 fiscalías de EE.UU. y establece un programa de persecución por fraude” de los seguros públicos de salud en 15 fiscalías del país, agregó.

El texto insta a las autoridades del SSA a restablecer el uso de sanciones económicas a aquellas personas que cometan fraude contra este organismo institucional.

“El presidente Trump cree que los beneficios financiados por los contribuyentes deben brindarse únicamente a las personas elegibles y no deben alentar ni recompensar” la inmigración irregular al país, informó Washington.

El Memorando se basa en una orden ejecutiva que firmó el pasado febrero para eliminar las prestaciones federales dirigidas a inmigrantes indocumentados y mejorar los criterios de verificación para la obtención de esas ayudas.

La medida ha recibido críticas por parte de gobernantes demócratas que han recalcado la existencia legal de esta normativa: “Ya es ilegal para los migrantes indocumentados que obtengan beneficios de la seguridad social. Esto es solo otro intento para demonizar y criminalizar a los inmigrantes”, afirmó el congresista Chuy García.

