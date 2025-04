Por qué El “Vasco” Aguirre vetó a un campeón de goleo de la Liga MX?

Javier Aguirre podrá ser criticado por cualquier cosa, pero en el aspecto de disciplina no se anda por las ramas y sin importarle generar una polémica dentro de la selección de México, determinó dejar fuera de las convocatorias de la selección de México a un delantero que según todas las pistas es Henry Martín del América.

Lo anterior surgió después de la charla que concedió al podcast de Fernando Landeros “Orgullosamente tercos”, el actual técnico de la selección de México aseguró que no se tentó el corazón para vetar a un referente del Tricolor y que sin dar el nombre, por las pistas sin duda se trata de Henry Martín, capitán, goleador del América y campeón de goleo de la Liga MX.

“De mí pueden decir 20 mil cosas, pero que dije una mentira o de que se enteraron por terceros lo que yo pensaba de ellos, eso no. Por muy mala que sea la noticia te la voy a dar a la cara. ‘No entras en los planes el año que viene, sé que eres el capitán del equipo, la figura, el goleador, pero no te quiero en el vestidor el año que viene’, se lo dije a un jugador“, expuso el experimentado entrenador.

Aguirre al mismo tiempo de revelar que no se tentó el corazón para dejar fuera casi del mundial a un jugador con mucho cartel, también reconoció el carácter y la forma de asumir la noticia de su apartamiento del cuadro nacional y dio a conocer los detalles de la respuesta del mencionado.

“‘¿Por qué? ¿Por qué? soy el mejor’ (le dijo), por incompatibilidad de caracteres, nada más y nada más, y ya está, decirlo. Lo entendió, lo entendió, me lo agradeció, nos hemos encontrado en el camino, me dice ‘oye, muchas gracias’, porque nadie me quería decir la verdad“, precisó el técnico nacional de México.

Todas las pistas llevan a Henry Martín

Por lo pronto y de acuerdo a todas las versiones periodísticas, el jugador referido es sin duda Henry Martín, cuya disputa de carácter con el “Vasco” Aguirre empezó en los cuartos de final de la Nations League contra Honduras, cuando solo fue utilizado algunos minutos se convirtió en clave para el pase a la semifinal de ese partido.

Pero a Martín no le bastó anotar dos goles en los minutos 72 y 90+7 que fueron claves en la goleada 4-0, pues consideró que le faltaron al respeto por no jugar en San Pedro Sula en el duelo de ida y apenas 20 minutos en Toluca en el juego de vuelta.

Por esa razón se lo hizo saber al “Vasco” Aguirre de una forma que no le pareció al técnico nacional y a partir de ahí se generó un ambiente que de acuerdo a los datos dados a conocer por el propio técnico nacional ha cortado de tajo al cerrarle prácticamente las puertas al capitán del América.

📹 ¡Revive lo mejor del partido!



México 🇲🇽 vs 🇭🇳 Honduras#CNL pic.twitter.com/RdMMb2EEyn — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 20, 2024

Entre los análisis sobre este asunto, el locutor de TUDN, Andrés Vaca expuso que el jugador a quien se refiere el “Vasco” es a Henry Martín, quien ha dejado de ser una pieza importante en la selección de Mexico.

“Intuiría que habla de Henry Martín, pero también me choca un poco, porque a todas las personas con las que tú hablas se refieren maravillosamente bien de Henry, como un gran profesional”, explicó el analista.

Henry Martín con 32 años y que suma 56 partidos con la selección mexicana después de su debut en 2015. Henry Martín ha marcado 11 goles y ha concedido 8 asistencias en poco más de 2,100 minutos dentro del campo.

No es el primero, ni el último jugador vetado

Lo cierto es que el caso de Henry Martín, no es el primero, ni el último jugador que han sido vetados de la selección de México para un Mundial, como el caso de Cuauhtémoc Blanco para el Mundial de Alemania 2006, José Antonio Noriega en el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002 con Javier Aguirre.

De acuerdo a los últimos mundiales a partir de 1970 en México, Alberto Onofre en México 70, Tomas Boy en Argentina 1978, Alfredo Tena en México 1986, Francisco Javier “Abuelo” Cruz en Estados Unidos 1994, Carlos Hermosillo y Luis Roberto Alves “Zaguinho” en Francia 1998, José Antonio Noriega en Corea del Sur y Japón 2002, Cuauhtémoc Blanco y Jaime Lozano en Sudáfrica 2010,.

También fueron borrados Carlos Vela en Brasil 2014, Néstor Araujo en Rusia 2018, Carlos Vela, Javier Hernández y Santiago Giménez en Qatar 2022. Así que si no cambiar el panorama, Henry Martín y Guillermo Ochoa también se perfilan para ser los dos jugadores que se quedarán sin el Mundial 2026.

Seguir leyendo: