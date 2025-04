Tu teléfono Android es posible que próximamente se reinicie solo y no es una mala noticia

Google está activando una nueva función de seguridad en Android que puede tomar por sorpresa a más de uno: si no desbloqueas tu teléfono en tres días, se reiniciará solo. Así como lo lees. Esta novedad, que forma parte de una actualización de los servicios de Google Play (versión 25.14), busca reforzar la seguridad de los dispositivos en situaciones como pérdida o robo.

Aunque parezca algo extremo, la idea tiene mucho sentido. Si alguien se encuentra o roba tu teléfono, y no consigue desbloquearlo en ese plazo de 72 horas, el sistema se reiniciará y bloqueará el acceso a todos los datos, haciéndolo prácticamente inútil para quien no sea el dueño.

¿Qué pasa exactamente cuando se reinicia?

Tranquilo, no es un borrado total de tu teléfono. El reinicio lo deja en un estado que los técnicos llaman “Before First Unlock” (antes del primer desbloqueo), lo que significa que nadie puede acceder a tus datos sin introducir el PIN o contraseña. En ese estado, las huellas dactilares o el reconocimiento facial no sirven: solo el código de desbloqueo funciona.

Esta medida aplica solo a teléfonos y tablets Android. Dispositivos como Android TV, Android Auto o relojes con Wear OS están fuera de esta función, al menos por ahora. Y aunque la actualización ya empezó a llegar, puede que no la veas de inmediato. Google suele activar estas cosas poco a poco, así que si aún no te aparece, no te preocupes.

Por qué esta función es una buena noticia

Este reinicio automático es una forma bastante inteligente de proteger tu información. Si alguien se roba tu celular y lo guarda esperando encontrar una forma de desbloquearlo, Android ahora juega a tu favor. Pasados tres días sin que nadie lo desbloquee, se reinicia, se cierra por completo y queda inaccesible sin tu PIN. Incluso si el ladrón intenta usar un lector de huellas o reconocimiento facial, no podrá hacer nada.

Es un movimiento similar al que ya hizo Apple con iOS 18.1, donde se implementó una función parecida, pero con un plazo de cuatro días. También hay sistemas como GrapheneOS (más orientado a expertos en privacidad) que permiten programar reinicios automáticos desde los 10 minutos hasta las 72 horas de inactividad.

Este tipo de funciones ayudan a reducir el atractivo de robar teléfonos. ¿Para qué robar un equipo si va a terminar bloqueado sin posibilidad de acceso? Eso es lo que busca Google: hacer que los datos en tu dispositivo estén siempre protegidos, sin importar dónde esté el teléfono.

¿Qué más deberías saber?

Por ahora, Google no ha confirmado si el sistema te va a avisar cuando falte poco para reiniciarse. Tampoco se sabe si incluirán una notificación que explique por qué el teléfono se reinició. Así que si un día tu Android se reinicia “de la nada”, ya sabes que puede deberse a esta nueva función de seguridad.

Este cambio es una buena noticia para la privacidad. Puede que te toque introducir tu PIN después de un reinicio si dejaste el teléfono sin usar unos días, pero ese pequeño detalle es un precio bajo a cambio de mantener tu información segura frente a extraños.

