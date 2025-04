William Levy emite sus primeras declaraciones tras salir de prisión

A solo unas horas de obtener su libertad bajo fianza, el actor William Levy ha decidido compartir su versión de los hechos y aclarar las diversas versiones que se han generado en torno a su arresto por los cargos de conducta desordenada pública e intoxicación.

En un encuentro con varios medios de comunicación, el protagonista de historias como “Sortilegio” y “Café con Aroma de Mujer” desestimó la teoría de que su detención fue resultado de una agresión física a personal del restaurante en el que se encontraba.

“No, no, bueno, hay cámaras (…) Yo todo el tiempo intenté aguantar, al final yo fui quien terminó por salir”, se le escucha decir al famoso en las imágenes retomadas por “El Gordo y la Flaca”. Bajo esta misma tesitura, negó que el incidente se originara por no querer pagar la cuenta: “No, no, cómo creen”, sentenció.

Al ser cuestionado sobre el cargo de allanamiento de propiedad ocupada por el que pagó una fianza de $250 dólares, el reconocido histrión aseguró que esta habría sido solo una táctica legal para ser encarcelado: “Bueno, había que llevarme por alguna razón”.

William Levy narra cómo vivió sus horas de detención en prisión

No pasó mucho tiempo antes de que la prensa dirigiera la conversación hacia su experiencia durante las horas que se mantuvo bajo custodia policial. En respuesta, el famoso de 44 años afirmó que recibió un buen trato por parte de las autoridades.

“Normal, normal, no sé si hice muy buenas, pero sí tengo nuevas amistades”, dijo Levy para concluir la entrevista y abandonar el lugar.

Si bien el galán de telenovelas se ha mantenido con bajo perfil y sin emitir más comentarios al respecto desde entonces, el programa conducido por Lili Estefan y Raúl De Molina dio a conocer que William Levy fue recogido por su cuñado y actualmente se encuentra en casa junto a sus dos hijos Kailey y Christopher Levy.

Seguir leyendo:

• ¿William Levy quería irse sin pagar? Surgen más detalles sobre su arresto en Florida

• Arrestan a William Levy por diversos cargos; aseguran estaba bajo los efectos del alcohol

• William Levy desmiente rumores de reconciliación con Elizabeth Gutiérrez