Agenda de eventos: qué hacer en Los Angele del 17 al 23 de abril

Julión Álvarez en el estadio Sofi

El regreso a Estados Unidos de Julión Álvarez y su Norteño Banda ya es un hecho. Luego de solucionar una serie de problemas legales, el cantante mexicano traerá su tour 4218 al estadio Sofi (1001 Stadium Dr., Inglewood). Del jueves 17 al sábado 19 de abril a las 8:30 pm. Boletos desde $82. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Majo Aguilar y Ángeles Ochoa en el Grand Theater

Majo Aguilar y Ángeles Ochoa, dos voces que representan distintas generaciones de la música bravía mexicana, actuarán juntas en un concierto en el Grand Theater (2232 S. Harbor Blvd., Anaheim), donde interpretarán lo más conocido de su repertorio. Sábado 19 de abril a las 8 pm. Boletos desde $50. Informes ticketon.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Photobooks by Women en el Getty

What They Saw: Historical Photobooks by Women, 1943–1999 en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) ofrece una revisión exhaustiva y una reorganización del canon del fotolibro. Se complementa con fotolibros de artistas del sur de California posteriores al año 2000. Termina el 11 de mayo. Gratis. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía del Getty Museum

Pascua en el SkyPark

La celebración de Pascua en la SkyPark at Santa’s Village (28950 California 18, Skyforest), incluye conocer al conejo de Pascua, participar en la búsqueda de huevos y experiencias y entretenimiento para toda la familia. Quien encuentre el huevo de oro se llevará el Gran Premio. Sábado 19 de abril. Boletos desde $49. Informes skyparksantasvillage.com.

Foto: Cortesía

LACO en el Wallis

Los Angeles Chamber Orchestra, liderada por el director Jaime Martín, recorrerá el paisaje musical de Estados Unidos desde la espiritualidad afroamericana hasta las melodías de Gershwin. Sábado 19 de abril en el Alex Theatre (216 N. Brand Blvd., Glendale) a las 7:30 pm, y el domingo 20 de abril en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) a las 4 pm. Boletos desde $40. Informes laco.org.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Celebración de Pascua en el Castle Park

El Castle Park (3500 Polk St., Riverside) llevará a cabo su celebración de Pascua con actividades para toda familia, entre ellas conocer y convivir con el conejo Duke the Dragon y el Easter Bunny. También habrá búsqueda de huevos y uso ilimitado de atracciones. Sábado 19 y domingo 20 de abril. Boletos desde $25. Informes castlepark.com.

Foto: Cortesía

Poesía en el Getty

Camae Ayewa (en la foto) es una músico, poeta, artista visual y profesora; su obra abarca diversos géneros, desde la electrónica hasta el free jazz y la música clásica. Veronica C. Ratliff, artista discográfica, compositora, escritora y violinista multidisciplinaria, interpreta el violín. Ambas participan en Poetry in the Garden: Camae Ayewa with Veronica C. Ratliff on violin, en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). Miércoles 23 de abril a las 2 pm. Gratis. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía del Getty Museum

Exhibición en el museo Autry

Future Imaginaries: Indigenous Art, Fashion, Technology presenta más de 50 obras en exhibición en el museo Autry (4700 Western Heritage Way, Los Ángeles) muestran cómo los artistas indígenas han creado visiones de futuros alternativos frente al trauma colonial, con obras de Wendy Red Star, Andy Everson y Virgil Ortiz. Termina el 21 de junio de 2026. Boletos desde $8. Informes theautry.org.

Taller en el Academy

En el taller Sustainability in Costume Design, en el Academy Museum of Motion Arts (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), y para celebrar el Mes de la Tierra, los adolescentes podrán descubrir y explorar cómo los cineastas pueden obtener vestuario sostenible para sus películas y crear sus propios diseños. Lo dirige Jillian Clark, diseñadora de vestuario. Viernes 18 de abril de 4:30 a 6:30 pm. Gratis con el boleto de entrada al museo. Informes academymuseum.org.