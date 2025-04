Ángela Aguilar borra sus fotos de Instagram y estrena el sencillo “Nadie Se Va Como Llegó”

Esta semana Ángela Aguilar desconcertó a sus fans al borrar de su cuenta de Instagram todos sus posts, pero eso es parte del inicio de una nueva etapa en su carrera, con el lanzamiento del sencillo “Nadie Se Va Como Llegó”, una balada de mariachi que formará parte de su nuevo álbum.

Ángela Aguilar despidió 2024 con un mensaje para sus fans: “Gracias por tanto, Angelitos”

La cantante de 21 años también estrenó el video del tema, dirigido por Manuel Gayosso. Ella aparece acompañada de amigas en una cantina, y es notorio su cambio de look, ahora con el cabello largo. El clip lleva hasta el momento más de medio millón de vistas en YouTube.

Adiós al cabello corto: Ángela Aguilar sorprende con nuevo look

A través de un comunicado Ángela dio detalles acerca de la canción y del nuevo disco, que estará disponible a partir del 22 de mayo: “Mi primer sencillo de esta nueva era es “Nadie Se Va Como Llegó”, y de verdad no podría haber elegido una mejor canción para abrir este capítulo de mi vida. Esta nueva música no es un mensaje para nadie. No es una reacción. No es un titular. Es un reflejo de quién soy. Es para mí, y para cada persona que alguna vez ha sentido algo real a través de una canción”.

Aunque esa canción es del género ranchero (con el cual la artista se dio a conocer y en el que tanto ella como su padre Pepe Aguilar son expertos), el álbum presentará tracks en otros estilos, como la cumbia, el tumbado y el pop.

El 15 y 16 de agosto Ángela Aguilar se presentará en el legendario anfiteatro Hollywood Bowl; estará acompañada de su hermano Leonardo y su padre Pepe, para interpretar sus mejores éxitos. Ellos contarán con el director venezolano Gustavo Dudamel como invitado especial, así como con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

