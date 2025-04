Marco Fabián espera volver a las Chivas de Guadalajara

Marco Fabián vivió grandes éxitos dentro de las Chivas de Guadalajara. A pesar de que el “Anfibio” pasó por varios clubes de la Liga MX, su intención siempre ha sido regresar al Rebaño Sagrado. Fabián aún lo piensa sin importar que esta oportunidad no llegue dentro del campo.

En una entrevista con ESPN, Marco Fabián reconoció que está consciente de que su momento llegará en el fútbol mexicano. El “Anfibio” espera con ansias su regreso al fútbol mexicano, peor puntualmente a los banquillos de las Chivas de Guadalajara.

“Sí, totalmente. Siempre lo he dicho y lo digo con esta frase: llegará mi momento. Obviamente, no lo escondo. Me encantaría. Siempre he dicho que regresaría algún día a Chivas a aportar lo que más pueda para ayudar al club”, reveló.

La posible inclusión de Marco Fabián a los escritorios de las Chivas de Guadalajara no sería tan descabellada. El exfutbolista de la selección mexicana mantiene una buena relación con Amaury Vergara. El “Anfibio” tiene parte del camino ganado por su buen vínculo dentro del club.

“Tengo muy buena relación con Amaury y con toda la gente que está en Chivas. Yo no tengo ningún problema de que ellos me busquen o yo tomar la iniciativa. Te digo: tengo una relación, más aparte, una relación de amistad muy bonita con Amaury. Sabe que siempre he querido mucho a su familia”,

Marco Fabián gana experiencia en Europa

Después de mostrar su calidad dentro de la cancha, ahora Marco Fabián estrena otro rol fuera de ella. El mexicano es uno de los propietarios del Ranger’s de Andorra. Este club milita en la primera división del fútbol andorrano y marcha en el quinto lugar de la tabla. El club del azteca está a cuatro puntos del segundo lugar y a ocho del primer puesto.

“Todos los días uno sigue aprendiendo, uno se sigue preparando para cuando llegue una oportunidad como esas, como lo he dicho, sí me encantaría, pero no quiero apresurare las cosas. Cuando tenga que ser tendrá que llegar. No sé si en un año, dos años, en tres, en cuatro o, quizá, no llegue nunca, aunque me preparo para ello. Ojalá en algún momento se pueda dar”, concluyó.

Marco Fabián jugó 234 partidos con la camiseta de las Chivas de Guadalajara. En este histórico equipo mexicano el “Anfibio” marcó 58 goles y concedió 36 asistencias en poco más de 15,000 minutos dentro del campo.

