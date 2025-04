Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 18 al 20 de abril

La cinta de terror sobrenatural protagonizada por partida doble a manos de Michael B. Jordan y ambientada en el Mississippi de 1932: “Sinners”. La comedia romántica que sigue la historia de Min, un inmigrante gay coreano que, para evitar la deportación, propone un matrimonio por conveniencia a su amiga Angela: “The Wedding Banquet”. El film ambientado en tres épocas —antes, durante y después de la II Guerra Mundial—, sobre Dorrigo Evans quien, lucha con la culpa, los recuerdos de un amor perdido y los horrores del campo de prisioneros: “The Narrow Road to the Deep North”. Y la nueva entrega de la serie documental “Secret of”, producida por James Cameron y narrada por Blake Lively: “Secrets of the Penguins”.

Sinners

Michael B. Jordan protagoniza por partida doble esta película de terror sobrenatural dirigida por Ryan Coogler, conocido por “Black Panther” y “Creed”. Ambientada en el Mississippi de 1932, la historia sigue a dos hermanos gemelos -Smoke y Stack, ambos interpretados por Jordan- que regresan a su ciudad natal desde Chicago para abrir un club de blues y empezar de nuevo. Pero su sueño se convierte en pesadilla cuando una amenaza ancestral emerge en la comunidad. Comienzan a darse eventos extraños y oscuros vinculados con criaturas sobrenaturales: vampiros racistas que han estado acechando silenciosamente a la comunidad durante siglos. Coogler se inspira en el blues, en la estética gótica y en el terror clásico para crear una obra visualmente impactante, filmada en formato IMAX 70mm. El elenco incluye a Hailee Steinfeld, Delroy Lindo y Wunmi Mosaku. Estreno en cines este viernes 18 de abril.

The Wedding Banquet

“The Wedding Banquet”. Crédito: Bleecker Street | Cortesía

Comedia romántica dirigida por Andrew Ahn que reinterpreta el clásico de Ang Lee de 1993. Ambientada en Seattle, la historia sigue a Min, un inmigrante gay coreano que, para evitar la deportación, propone un matrimonio por conveniencia a su amiga Angela, quien necesita dinero para un tratamiento de fertilización in vitro. Todo se complica cuando la abuela de Min organiza una fastuosa boda tradicional coreana, sin conocer la verdad de la relación. Estreno en cines.

The Narrow Road to the Deep North

Jacob Elordi en “Narrow Road to the Deep North”. Crédito: Ingvar Kenne, Curio, Sony Pictures Television | Cortesía

Ambientada en tres épocas —antes, durante y después de la II Guerra Mundial—, la historia sigue a Dorrigo Evans quien, antes de ser enviado al frente, mantiene una relación con la joven esposa de su tío Keith. Capturado por los japoneses en la guerra, es obligado a trabajar en la construcción del Tren de la Muerte en Tailandia. Décadas después, convertido en un renombrado cirujano, Dorrigo lucha con la culpa, los recuerdos de su amor perdido y los horrores del campo de prisioneros. En Prime Video.

Secrets of the Penguins

“Secrets Of The Penguins” de James Cameron. Crédito: Bertie Gregory, National Geographic | Cortesía

Los pingüinos son unas criaturas fascinantes. En esta serie documental de tres partes de National Geographic los vemos en sus momentos más íntimos, valientes y enternecedores gracias a las imágenes capturadas por el explorador Bertie Gregory en algunos de los ambientes más extremos del planeta. Nunca se había visto así a estos animales. Producida por James Cameron y narrada por Blake Lively, esta nueva entrega de la franquicia “Secret of” estará disponible a partir del 21 de abril en Disney+ y Hulu.

iHostage

Thriller holandés inspirado en un incidente real ocurrido el 22 de febrero de 2022 en un Apple Store en Ámsterdam, cuando un hombre armado tomó rehenes y exigió 200 millones de euros en criptomonedas.​ Estreno hoy en Netflix.

