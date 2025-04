Carlos Hermosillo aseguró que Cruz Azul debería jugar la liguilla en Puebla

Carlos Hermosillo, uno de los legendarios goleadores de Cruz Azul aseguró que la directiva de la Máquina Celeste debería elegir a ojos cerrados el Estadio Cuauhtémoc para jugar la liguilla en lugar de quedarse a disputar la serie final del torneo Clausura 2025 en el estadio Olímpico Universitario.

En charla con La Opinión , Hermosillo estuvo de acuerdo en que en los últimos dos juegos la afición de la Máquina Celeste empezó a sentirse a gusto en la casa de los Pumas de la UNAM para los dos juegos contra el América en la Concachampions y contra el León en la penúltima fecha del torneo Clausura 2025, pero aseguró que donde se sintieron arropados y la gente no dudó en apoyarlos fue en el estadio Cuauhtémoc.

“El equipo se prendió en CU, pero se prendió más en el estadio Cuauhtémoc. Creo que no dudaría de que juegue en Puebla la liguilla, creo que sería una ventaja importante. No digo que en CU no haya apoyo, pero creo que de buenas a primeras la gente respondió en Puebla y si juegan allá la liguilla lo hará a ojos cerrados”, precisó el excampeón goleador de la Máquina Celeste.

Por los dos torneos

Por otra parte, Carlos Hermosillo aseguró que Cruz Azul no debe tener la decisión de optar por uno u otro torneo en relación con la Concachampions y a la liguilla del torneo Clausura 2025 y expuso sus razones: “Cruz Azul tiene equipo para los dos torneos, no veo porque se deba decir por alguno de los dos”.

El artillero de la Máquina expuso que: “Creo que será una buena prueba para que pueda responder y jugar las finales de ambos campeonatos, cuenta con un plantel con muchos jugadores, que sabe como salir adelante, sin tomar alguna decisión”.

Pide calma con la renovación de Vicente Sánchez

Respecto a que Vicente Sánchez aún no es ratificado como técnico de la Máquina Celeste para el próximo torneo, no obstante el buen torneo que ha realizado al frente de Cruz Azul, pidió calma a la afición cementera, pues considero que lo único diferente que ha hecho el estratega charrúa es haber eliminado al América en la Concachampions.

“Quiero aclarar una cosa, para mí creo que con Martín Anselmi que se fue y era fundamental para el equipo, que generaba espectáculo, pero siempre dije que quedaban mal parados en la parte de atrás, pero lo único que ha hecho Vicente Sánchez es ordenar la parte de atrás y eso es fundamental y que le ha dado muchos puntos. Creo que eso ha sido clave para un equipo como Cruz Azul para obtener muchos puntos”.

“Pero no hay que olvidar que lo único que ha hecho diferente a Anselmi es eliminar al América, porque Anselmi llevó al Cruz Azul al liderato general en su primer torneo, por eso no nos volvamos locos de que Vicente Sánchez ya es el salvador o que le tienen que dar continuidad, pero creo que hay que ir con calma, porque cuando se cometen arrebatos vienen los errores”.

Para finalizar expuso que: “Por eso le digo a los aficionados de Cruz Azul que tomen las cosas con calma y les dice esto alguien que ama demasiado a Cruz Azul, pero también soy de esos que ha visto pasar a mucha gente en el equipo, de que hacen un buen torneo y al otro se caen, por eso calma”, concluyó.

