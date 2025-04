Cómo reparar los daños causados por un accidente automovilístico

Los expertos de CR ofrecen consejos para reparar los daños tras una colisión

By Benjamin Preston

Las modernas funciones de seguridad de alta tecnología, como las de frenado automático de emergencia (AEB), advertencia de punto ciego (BSW) y advertencia de cambio de carril (LDW), han sido muy eficaces para prevenir accidentes automovilísticos, según el Highway Loss Data Institute. (Obtén más información sobre las funciones de seguridad de los coches y sus nombres).

Pero cuando los autos que cuentan con estos y otros sistemas similares sufren daños en un accidente, el pago de los reclamos de seguro puede ser más de $100 superior al de los vehículos sin esos sistemas. Esa diferencia se debe en gran medida al reemplazo y recalibración de sensores y cámaras, que a menudo se encuentran en las partes más vulnerables del vehículo.

Si tienes un carro nuevo y sufres una colisión, recuerda que algunos daños del golpe pueden no ser visibles. Pide una cotización a un concesionario o un taller mecánico independiente que incluya la recalibración de los sensores o cámaras que puedan haberse visto afectados. Asegúrate de que el taller disponga del equipo necesario para realizar una calibración adecuada. Las reparaciones más importantes pueden requerir una segunda opinión.

Continúa leyendo para obtener más información sobre las partes más delicadas de tu coche y dónde repararlas si están dañadas.

Reparación de las defensas

Qué puede dañarse. Muchos autos nuevos tienen sensores para AEB y control de crucero adaptativo (ACC) ubicados detrás de la cubierta de la defensa delantera, que suele ser de plástico. Los autos con asistencia para estacionarse (BSW) y advertencia de colisión trasera también tendrán sensores detrás de la cubierta de la defensa trasera. Después de una colisión, incluso si no hay daños visibles en la capa de plástico, los sensores detrás de ellos pueden haberse desalineado. Peor aún, la masilla para carrocería y la pintura que se aplican durante una reparación deficiente pueden impedir que los sensores funcionen correctamente.

Dónde hacer las reparaciones. En un concesionario o taller independiente con equipo de calibración.

Costo de muestra: $1,926-$2,590*

Reparación del parabrisas

Qué puede dañarse. Muchos autos con AEB, ACC, asistencia para el centrado de carril y asistencia para mantenerse en el carril tienen cámaras montadas dentro del parabrisas. Para reemplazar el vidrio correctamente y asegurarse de que esas funciones vuelvan a trabajar, un técnico también deberá recalibrar las cámaras. Otros dispositivos delicados que se encuentran junto al vidrio del parabrisas incluyen sensores de lluvia, bandas de protección solar activadas electrónicamente, calentadores de parabrisas y pantallas de visualización frontal.

Dónde hacer las reparaciones. En un concesionario o taller especializado en vidrios para automóvil equipado específicamente para reparar y recalibrar cámaras y sensores.

Costo de muestra: $1,659-$2,090*

Reparación de los espejos laterales

Qué puede dañarse. Como sobresalen del auto, los espejos retrovisores son especialmente vulnerables a daños costosos. En muchos coches nuevos, los retrovisores laterales no solo albergan motores para el ajuste electrónico y, a veces, elementos de calefacción, sino que también pueden contener componentes como cámaras de visión periférica, luces de advertencia de punto ciego (BSW) y los sensores que hacen que funcione el sistema de asistencia activa para estacionarse. Incluso un impacto menor puede desajustar esas cámaras y sensores, lo que requiere una reparación profesional.

Dónde hacer las reparaciones. En un concesionario o taller independiente con equipo de calibración.

Costo de muestra: $1,012-$2,961*

Reparación de los faros delanteros

Qué puede dañarse. Los faros delanteros están en las esquinas delanteras de un vehículo y se pueden romper fácilmente. Muchos carros vienen ahora con costosos conjuntos de faros LED que deben reemplazarse por completo si se dañan. Algunos autos de lujo también tienen faros delanteros de proyección y adaptables a las curvas con motores que pueden mover el haz de luz según el giro del volante. Reemplazar un faro de alta tecnología puede costar varios miles de dólares, pero una versión de menor tecnología en un auto más nuevo puede costar más de mil dólares.

Dónde hacer las reparaciones. En un concesionario o taller independiente con equipo de calibración.

Costo de muestra: $1,618-$4,456*

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de marzo de 2025 de la revista Consumer Reports.

*Los precios de reparación se basan en estimaciones para los modelos populares probados por Consumer Reports.

