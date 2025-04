Alfredo Adame y Manelyk González hacen las paces en La Casa de los Famosos All-Stars

Alfredo Adame y Manelyk González podrían jugar en el mismo equipo después de hacer las paces en La Casa de los Famosos All-Stars. Dos de los “pesos pesados” de la temporada sellaron su nueva amistad con un abrazo. El hecho ocurrió durante la fiesta del día viernes, 18 de abril.

La tensión entre ambos comenzó cuando Manelyk se sintió abandonada por Adame después de mudarse al cuarto Tierra junto a Alejandra, sin que el actor mostrara mayor preocupación. Durante su conversación, la creadora de contenido confesó: “Cuando pasó lo del cuarto, yo pensé… ‘el príncipe va a decir: Almendrita, no te vayas, no puedo vivir sin ti’”.

Por su parte, Adame atribuyó el distanciamiento a malentendidos generados por Alejandra Tijerina, quien —según él— influyó en Manelyk para beneficiar a otras participantes. “Yo me quedé en shock… Al otro día, ustedes ni los buenos días me dijeron”, afirmó, explicando que no pudo reaccionar a tiempo durante la gala.

Sin embargo, la reconciliación se dio cuando Manelyk recordó cómo Adame la defendió ante el polémico recibimiento de Yina Calderón al ingresar a La Casa de los Famosos Colombia: “Yo te quiero y dije que sí quería hablar contigo… aclarar las cosas”.

¿Adame podría jugar con Agua?

Este acercamiento llega en un momento estratégico, pues Adame ha mostrado interés en aliarse con el cuarto Agua tras la eliminación de su compañero Uriel del Toro. Los espectadores celebraron el momento en redes: “Todos sabemos que Adame y Mane sí se extrañaban”, “Está bien… los dos se dijeron cosas, así que están a la par”.

Con esta nueva amistad, Adame podría jugar con Agua y más en este momento que tanto Rey Grupero como Manelyk González y Niurka Marcos tienen grandes diferencias con Caramelo.

La disputa inició cuando Rey Grupero afirmó que Caramelo le tomó el brazo de forma brusca y “violenta”. De inmediato, Marcos y González apoyaron al Rey Grupero.

Si las cosas continúan como están, es probable que Caramelo juegue en solitario y esto podría terminar en su eliminación. En las redes sociales han afirmado que su hermana le dañó el juego, ya que le dio información del exterior, a pesar de que está prohibido.

Sobre esta acusación, La Jefa/Producción no ha mencionado nada al respecto.

