Elisa, hija de Gabriel Soto, sale en su defensa tras las declaraciones de Irina Baeva

En medio de la polémica que generaron las más recientes declaraciones de Irina Baeva sobre la supuesta razón por la que su relación con Gabriel Soto llegó a su fin, la hija mayor del actor compartió su opinión al respecto y asegurando que la versión que se ha manejado acerca del actor se encuentra muy alejada de la realidad.

Fue durante un encuentro con la prensa al que acudió con el histrión que la joven se manifestó sobre la controversia con un contundente mensaje que no tardó en hacer eco en redes sociales.

“Siempre he opinado que hay dos versiones de la historia y yo conozco a mi papá. Sé la persona que es, y sé que la gente que lo rodea siente su amor, siente su cariño, su respeto, y pues la verdad, es la persona que es”, expresó la también hija de Geraldine Bazán al recibir cuestionamientos al respecto.

Asimismo, Elisa Marie hizo mención de la mala racha que Gabriel Soto ha tenido a nivel personal desde el año pasado, pues recordemos que además de su ruptura con Irina Baeva se enfrentó a graves problemas de salud.

“Fue un año bastante complicado tanto para mi papá, como para nosotras, pero lo importante es que salió adelante“, son las palabras con las que la modelo dejó entrever que sin importar la controversia se mantienen con mente positiva y unidos como familia.

Por su parte, el galán de telenovelas decidió mantenerse al margen de los cuestionamientos y cederle la palabra a su primogénita; gracias a este gesto, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo hacia él y su familia.

Tal fue el caso de comentarios como: “Entiendan que una cosa es ser hombre y otra padre. Si como padre no le ha fallado, para ella es su héroe”, “Que niñas más dulces, se nota que las han criado con amor”, “Que lindo que se exprese así de su papá” y “Excelente educación tiene esa chica”, por mencionar algunos.

¿Qué fue lo que dijo Irina Baeva sobre Gabriel Soto?

Las redes sociales explotaron hace unos días cuando Irina Baeva, quien ha protagonizado historias como “Vino el Amor”, acudió al programa”Montse & Joe” y reveló impactantes detalles sobre la supuesta razón detrás de su ruptura junto al histrión.

Durante su participación en el show, la actriz rusa lo señaló de infidelidades y maltrato verbal a lo largo de su romance: “Mi relación pasada, a decir verdad, terminó por las infidelidades de parte de él, las cuales son públicas”, dijo en ese entonces.

“Hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los cuales ni cuenta me daba. No física, no hemos llegado ahí, gracias a Dios, me di cuenta a tiempo, decidí no seguir permitiéndolo más“, señaló ante la sorpresa del público.

