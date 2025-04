Gabriel Soto reacciona a las acusaciones de infidelidad de Irina Baeva

Continúan los dimes y diretes con respecto a las recientes declaraciones de Irina Baeva sobre las presuntas infidelidades que habrían propiciado el fin de su compromiso con Gabriel Soto. En esta ocasión, fue turno del actor y de su equipo de trabajo de pronunciarse acerca del tema con un mensaje que dio mucho de qué hablar entre los internautas.

En primera instancia, la mánager del galán de telenovelas lanzó un comunicado a través de People en Español donde afirmó que este se deslindaba de cualquier señalamiento en su contra y reiteró que no está dispuesto a seguir haciendo mención de su ex pareja.

“Gabriel dice que no dará ninguna declaración más, porque él no habla ya de terceras personas“, declaró a la revista la representante Karem Guedimin.

No obstante, el actor recurrió a sus redes sociales para lanzar un críptico mensaje que los internautas no tardaron en asociar con la polémica que protagoniza actualmente y considerarlo una respuesta “off the record” a lo dicho por Irina Baeva en su visita al programa “Montse&Joe”.

“No se trata del golpe que recibes, sino de cómo sigas hacia adelante… Así es cómo se gana”, escribió el protagonista de “Caer en Tentación” para acompañar el video que colocó y pronto borró de sus historias de Instagram donde se aprecia al icónico personaje ‘Rocky Balboa’.

¿Qué dijo Irina Baeva sobre el fin de su relación con Gabriel Soto?

Fue el pasado 9 de abril cuando la histrionisa acudió como invitada al programa conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade para hablar sobre sus próximos proyectos a nivel profesional y personal.

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que los cuestionamientos se fijaran en torno a su vida amorosa, específicamente al controversial rompimiento que protagonizó junto a Gabriel Soto. Contra todo pronóstico, la artista reveló que las infidelidades del mexicano y episodios de violencia emocional fueron los motivos que los llevaron a separarse luego de seis años como pareja.

“La única razón por la cual mi relación pasada terminó son las infidelidades por parte de él, de las cuales yo creo que todo el mundo está enterado. No es chisme, es la verdad (…) Hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los cuales ni cuenta me daba. No física, no hemos llegado ahí, gracias a Dios, me di cuenta a tiempo, decidí no seguir permitiéndolo más”, dijo ante la mirada atónita del público.

