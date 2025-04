Conductor de Lyft en Washington acusado de agredir sexualmente a una pasajera adolescente

Un conductor de la empresa de viajes compartidos Lyft en el estado de Washington ha sido encarcelado tras las acusaciones de haber agredido sexualmente a una pasajera de 16 años durante un viaje ocurrido en febrero.

El Departamento de Policía de Bellevue informó que Martin Njoki, de 43 años, fue acusado formalmente de encarcelamiento ilegal y libertades indecentes el pasado 14 de abril, en relación con un incidente que involucró a una adolescente en las primeras horas de la mañana del 17 de febrero.

Según documentos policiales obtenidos por el Idaho Statesman, el novio de la adolescente solicitó un viaje a través de la plataforma Lyft para que ella regresara a su domicilio después de haberlo visitado en su residencia en SeaTac, ubicada aproximadamente a 32 kilómetros de Bellevue.

Al llegar Njoki para recoger a la joven, esta intentó sentarse en el asiento del copiloto, pero debido a la presencia de objetos, se ubicó en la parte trasera del vehículo. Presuntamente, el conductor movió los objetos y le indicó que se sentara adelante.

La adolescente declaró a la policía que ella y Njoki mantuvieron una conversación durante la mayor parte del trayecto, pero el tono cambió al acercarse a su destino. Supuestamente, Njoki le manifestó que le gustaba y le preguntó si podía “darle un beso”.

La policía afirmó que la joven le comunicó que tenía novio, a lo que él supuestamente respondió: “Pero no se besa y se cuenta”, según reportó The Statesman. Acto seguido, se le acusa de obligarla a tocar su entrepierna y de manosearla cuando ella intentó salir del vehículo.

La adolescente logró escapar del automóvil y contactó a su novio, quien denunció la agresión a la policía a las 4:39 a.m., informó el departamento.

La cuenta de Njoki en Lyft fue suspendida “debido a acusaciones relacionadas con tocar sexualmente a una pasajera sin su consentimiento”, señaló The Statesman. Documentos judiciales obtenidos por el medio indican que Njoki envió un correo electrónico a Lyft afirmando no haber tocado a la adolescente, sino que ella se había “molestado conmigo porque no la dejé sentarse adelante”.

“El comportamiento descrito es reprensible y no tiene cabida en la comunidad ni en la sociedad de Lyft. Inmediatamente expulsamos al conductor de la plataforma Lyft y nos comunicamos con quien solicitó el viaje para ofrecerle apoyo en cuanto nos enteramos de la situación. También estamos colaborando con las autoridades en su investigación”, declaró un portavoz de Lyft a Fox News Digital.

La policía de Bellevue ha hecho un llamado a cualquier otra posible víctima de Njoki para que se presente, añadiendo que conducía un Mitsubishi con matrícula CBM2456.

“Los incidentes de agresión sexual al usar servicios de transporte compartido son poco frecuentes, pero el delito ocurre, incluso en ciudades como Bellevue”, afirmó el departamento a través de sus redes sociales.

Los registros de la cárcel del condado de King indican que Njoki permanece bajo custodia con una fianza fijada en $150,000 dólares.

Según The Statesman, Njoki se encuentra en Estados Unidos con una visa de trabajo y tiene una esposa embarazada y cinco hijos en Kenia.

