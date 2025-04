Palabras de la alcaldesa sobre la situación de Los Ángeles

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, prepara para este lunes el discurso sobre el Estado de la Ciudad, y se espera que tenga como temas principales los incendios forestales de enero, la crisis presupuestaria y la situación con la atención de personas sin hogar.

A unas horas de su cita para hablar ante la ciudad, la alcaldesa Bass adelantó que Los Ángeles va a tener un presupuesto muy difícil para el año fiscal 2025-2026, con la preocupación por el impacto que tendrá en los trabajadores municipales.

“Estamos trabajando hasta el último minuto. Esperamos evitar despidos y recortes drásticos, pero tendremos que hacer algunos cambios estructurales“, dijo Bass, según la cadena CBS.

Desde hace un mes, el funcionario administrativo de la ciudad, Matt Szabo, abordó el tema con Bass y miembros del Concejo Municipal de Los Ángeles, a quienes dijo que el déficit presupuestario de $1,000 millones de dólares que tiene la ciudad hacía casi inevitable tener despidos de trabajadores municipales.

Durante la sesión a puerta cerrada, Szabo también mencionó que los inminentes recortes de personal no podían ser la única solución ante la difícil situación presupuestaria que enfrenta Los Ángeles.

El Ayuntamiento tendría que considerar recortes de servicios para equilibrar el presupuesto con un adecuado balance entre ingresos y egresos.

Los líderes municipales también consideraron la posibilidad de aplazar los aumentos salariales que se negociaron con los sindicatos en favor de los policías, bomberos, conductores de camiones de basura y bibliotecarios.

Bass habló de la crisis la noche del viernes, durante la presentación anual del Presupuesto Popular de Black Lives Matter Los Ángeles, en Leimer Park. La funcionaria aseguró que habían reducido el déficit.

“Comenzamos hace aproximadamente un mes con un déficit de $1,000 millones de dólares. Logramos reducirlo a unos $800 millones de dólares“, aseguró la alcaldesa.

Black Lives Matter tiene como misión reducir los recursos del Departamento de Policía de Los Ángeles para que esos fondos se puedan destinar a otros programas de la ciudad.

Hace dos años, Bass y el Ayuntamiento negociaron aumentos de sueldo y prestaciones para el Departamento de Policía de Los Ángeles con el propósito de retener y aumentar el número de oficiales, que registra una grave escasez de personal.

Se mantuvo su apoyo a la policía de Los Ángeles, aunque no quedó claro a qué recortes presupuestarios podría enfrentar el departamento.

En tanto, una reciente encuesta de la Universidad de California en Berkeley junto con Los Ángeles Times mostró que la popularidad de Karen Bass se vio afectada después de los incendios forestales de enero.

A pesar de esos datos duros, Bass aseguró estar centrada en la recuperación de las zonas devastadas por el fuego, en Altadena, Pacific Palisades y Malibu, labor que, según la alcaldesa, está muy avanzada.

“No me importa la velocidad con la que reconstruyamos. Para las personas que todavía no tienen hogar, todavía es demasiado tiempo, aunque debo decirles que llevamos meses, si no un año, de ventaja“, expresó Bass.

Otro de los temas que se pueden abordar en el Discurso sobre el Estado de la Ciudad son los impactos que resiente Los Ángeles por los aranceles que impone el presidente Donald Trump.

Bass mencionó que la ciudad vive en incertidumbre, y que solo se puede tener control hasta cierto punto.

La alcaldesa expresó que las decisiones que se toman a nivel federal afectan a la ciudad cada día, cuando desde Washington aborda la posibilidad de imponer aranceles a los productos que se importan en los Estados Unidos.

Aunque no se reveló la hora exacta, se espera que el discurso de la alcaldesa Karen Bass ante el Ayuntamiento de Los Ángeles sea alrededor del mediodía.

