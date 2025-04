Horóscopo: qué será de tu semana del 21 al 26 de abril de 2025

¿Quieres saber qué te depara el destino en la semana del 21 al 26 de abril de 2025? Kirón le dice a tu signo zodiacal qué le depara en el amor y el dinero.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: La obsesión del momento es organizar su vida. Libre de presiones familiares y penas sentimentales. Mucho más tolerante y vital.

DINERO: Muchísimo trabajo, con Mercurio en su signo la semana resulta productiva en el plano económico.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Su camino se bifurca? Elija lo que lo haga más feliz.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: La magia vuelve a su corazón con redoblada intensidad. Semana para volver a creer. A darlo todo sin esperar retribución.

DINERO: Cómodo en su trabajo, con nuevos intereses. No trate de forzar una vocación, sea usted mismo.

CLAVE DE LA SEMANA: Donde hubo fuego… no es buena idea citarse con su ex.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Lo sorprenderán con una propuesta que no estaba en sus planes. Déjese llevar. Quien esté entre dos amores debe decidirse pronto.

DINERO: Capacidad fuera de lo común. Hará pie donde otros caen. Responderá con altura a un comentario malintencionado.

CLAVE DE LA SEMANA: Quien regrese a sus brazos lo hará para quedarse.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Tiene que correr algún riesgo si pretende fundar una etapa de alegrías. Atrás quedan las sospechas; vuelve la confianza.

DINERO: Buen intercambio de ideas, excelentes negocios y viajes. Su mejor momento para la toma de decisiones.

CLAVE DE LA SEMANA: Lo que siempre soñó está cerca; no lo deje escapar.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Tras una irresistible pasión. Podría compartir el mayor tiempo posible con la persona que tanto le gusta. Sensualidad.

DINERO: La abundancia será ley cósmica en este período. Haga lo que haga le irá muy bien. Alguien hábil lo incentiva.

CLAVE DE LA SEMANA: El cariño de la familia será puerto seguro para anclar.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Buena semana para decir adiós al pasado y establecer compromisos afectivos más sanos. Los solitarios podrían cumplir sus sueños.

DINERO: Astuto y bien plantado en la realidad tendrá una ayuda extra para expandirse. Alguien le exigirá ceder.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga una lista y tache lo que le impide ser feliz.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Cerrará temas del pasado reciente. No le quedará más remedio que escuchar las razones ajenas para una convivencia pacífica.

DINERO: También revisa capítulos de su vida laboral. Es época de balances en compromiso estrecho consigo mismo.

CLAVE DE LA SEMANA: Demostrará fuerza cuando las cosas se pongan difíciles.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Seducirá con una encantadora seguridad. Dispuesto a dejar sus prejuicios atrás. No dé a entender un interés que no siente. Uniones.

DINERO: Funcionará mejor en equipo. Se dedica en cuerpo y alma a tareas creativas. Dará un paso al frente.

CLAVE DE LA SEMANA: Existen momentos para la certeza. Basta de inseguridad.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Hable con la persona que le gusta y salga de dudas. Muchas parejas terminarán su relación y otras nuevas se formarán. Amigos.

DINERO: Ocupadísimo, en vez de perder el tiempo en vanos lamentos, entre en acción. Buen ambiente de trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: Planifique tener alguna reserva de dinero.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Idealizar a la pareja no es saludable. Se entenderá bien con todos, hasta con quienes le hacen la vida imposible.

DINERO: Hace tratos comerciales ventajosos gracias a que contará con datos valiosos que sabrá capitalizar.

CLAVE DE LA SEMANA: No se deje estar porque cuesta recuperar la forma.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: En situación comprometida. Con la pareja, resurgen desacuerdos. Sin embargo un viejo conflicto de familia se resuelve bien.

DINERO: ¿En crisis vocacional o laboral? No sea tan impaciente porque corre el riesgo de equivocar la dirección.

CLAVE DE LA SEMANA: Si estalla, que sea en privado. Mantenga la estabilidad.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Uniones muy especiales que lo llevan a idealizar al otro. Dará con generosidad lo que tiene y compensarán su gesto con creces.

DINERO: Hágase cargo de lo financiero y también de los tratos comerciales. La buena fortuna de su lado.

CLAVE DE LA SEMANA: Tratar de convivir no es fácil, intentarlo vale la pena.

Por Kirón