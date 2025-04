Messi se despide del papa Francisco con emotivo mensaje

El futbolista argentino Lionel Messi expresó su pesar por la muerte este lunes del papa Francisco en un mensaje en su cuenta de Instagram en el que afirmó que su compatriota hizo del mundo “un lugar mejor”.

“Un papa distinto, cercano, argentino… QEPD (Que en paz descanse) papa Francisco”, señaló el astro argentino.

“Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Te vamos a extrañar”, añadió.

Las palabras del futbolista están acompañadas por una fotografía en la que aparece junto al papa Francisco en 2013 cuando la selección argentina se reunió con el pontífice, poco después de su elección al frente de la Iglesia católica.

Durante la recepción, que se celebró antes de que la Albiceleste se enfrentase en un amistoso con la selección argentina en honor del nuevo pontífice, Messi recibió de las manos de Francisco un pequeño olivo, un regalo para la selección argentina.

El encuentro emocionó al delantero argentino, que ocho años después regaló al papa una camiseta autografiada del Paris Saint German (PSG), el equipo en el que jugaba.

Tras recibir la camiseta, el papa Francisco honró a la estrella argentina.

“Gracias por la cercanía, gracias por el testimonio y que no se te subieron los humos a la cabeza“, dijo Francisco en una entrevista con la agencia de noticias argentina Télam en 2021.

El papa Francisco falleció durante la madrugada de este lunes en su residencia de la Casa Santa Marta, tras más de dos meses de problemas respiratorios que le mantuvieron hospitalizado durante 38 días en la capital italiana.

El fallecimiento paraliza el fútbol en Argentina

Messi no es el único en Argentina que le rindió tributo al papa, sino que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) también guardará luto y anunció la suspensión de todos los juegos programados para este lunes en señal de duelo por el fallecimiento del sumo pontífice.

“Con mucho dolor hemos recibido la noticia del fallecimiento del papa Francisco, nuestro padre Jorge Bergoglio, que a través de sus actos de vida se convirtió en el líder espiritual de millones de hombres y mujeres”, escribió la AFA en un comunicado.

Además, transmitió que el fútbol argentino despide al sumo pontífice “envuelto en un profundo pesar”.

“En señal de duelo, la Asociación del Fútbol Argentino suspende todos los partidos programados para el día de hoy, lunes 21 de abril, en todas sus competiciones”, agregó el comunicado.

Los encuentros fueron reprogramados para este martes en el mismo horario en que estaban previstos: Argentinos Juniors vs. Barracas Central, Tigre vs. Belgrano e Independiente Rivadavia vs. Aldosivi en la primera división, mientras que en la Primera Nacional se pospondrán el Defensores de Belgrano vs. Temperley y el Ferrocarril Oeste vs. Atlanta.

“También se dispone la realización de un minuto de silencio previo al inicio de todos los encuentros previstos disputarse desde el día de mañana y hasta el domingo 27 de abril”, precisó la AFA.

“Hoy, el mundo llora su partida, y esta Asociación y toda la dirigencia del Fútbol Argentino abraza sentidamente a la familia cristiana en este doloroso momento”, cerró el comunicado.

*Con información de EFE.

