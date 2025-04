Chipotle cruzará la frontera: la cadena abrirá su primer local en México

Después de más de tres décadas operando exclusivamente fuera del país que inspiró su menú, Chipotle Mexican Grill anunció que abrirá su primer restaurante en México. La cadena estadounidense confirmó que su llegada será a inicios de 2026, marcando un nuevo capítulo en su estrategia de expansión internacional.

La apertura se realizará en alianza con Alsea, empresa mexicana que opera franquicias de renombre como Starbucks, Domino’s, Burger King y The Cheesecake Factory. Aunque aún no se ha especificado la ciudad exacta, todo indica que el primer local estará en una gran urbe con fuerte presencia de marcas internacionales y gran actividad comercial, como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara.

La incursión en México tiene un valor especial para Chipotle. No se trata solo de expandirse a otro mercado, sino de ingresar al país del que provienen los sabores que dieron forma a su menú.

“Estamos seguros de que nuestros alimentos reales, cocinados de forma clásica y de origen responsable, resonarán con los comensales en México”, expresó Nate Lawton, Director de Desarrollo Comercial de la marca.

El directivo también señaló que la familiaridad del país con los ingredientes usados por la cadena hace de este mercado una oportunidad atractiva para su crecimiento.

Chipotle ha construido una sólida reputación en Estados Unidos como una de las marcas líderes en el segmento fast casual. Según datos de Statista, el 88% de los consumidores de restaurantes en ese país reconoce la marca, y un 34% la prefiere. Su fórmula de éxito ha sido ofrecer comida rápida con ingredientes frescos, sin conservadores, opciones personalizables y una fuerte apuesta por la experiencia digital, tanto en tienda como en pedidos online.

En términos financieros, la compañía cerró 2024 con 3,726 restaurantes activos, ingresos por $11,310 millones de dólares y una utilidad neta de $1,228 millones de dólares. Cada restaurante genera, en promedio, $3.2 millones de dólares al año. Chipotle es actualmente la segunda empresa más valiosa del sector de servicios alimenticios en el mundo, con una valoración de $88.26 mil millones de dólares, solo por debajo de McDonald’s.

Aunque la mayoría de sus restaurantes están en Estados Unidos y Canadá, la marca ha comenzado a fortalecer su presencia internacional. Ya opera en países como Reino Unido, Francia, Alemania, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Su alianza con Alshaya en Medio Oriente, y ahora con Alsea en América Latina, marca el inicio de una etapa de crecimiento más agresiva en regiones donde antes no tenía presencia.

La expansión se da en un momento particular para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México. El Departamento de Comercio estadounidense anunció que, a partir del 14 de julio, retirará un acuerdo que suspendía una investigación antidumping sobre las importaciones de tomates frescos desde México. Esto significa que la mayoría de esos productos estarán sujetos a un arancel del 20.91%, lo cual podría impactar los costos operativos en los restaurantes de Chipotle en Estados Unidos. No obstante, otros ingredientes clave como los aguacates, que representan cerca de la mitad del suministro de la marca, no estarán sujetos a estos aranceles.

Para los consumidores en México, la llegada de Chipotle representa una oportunidad de experimentar una versión reinterpretada de su gastronomía local, en un formato que ha tenido gran éxito en Estados Unidos. Aunque competirá en un mercado rico en opciones tradicionales, su propuesta de comida rápida fresca, saludable y digitalmente accesible podría conectar con públicos jóvenes y urbanos.

Este primer restaurante será fundamental para medir la aceptación del concepto en un país donde la comida mexicana no solo es parte de la dieta diaria, sino también del orgullo cultural. Chipotle no solo busca expandirse comercialmente, también se enfrenta al reto de ofrecer su versión de una cocina que, en México, no necesita presentación.

