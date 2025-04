Juez de Orange declarado culpable por asesinato de su esposa

Un jurado declaró este martes culpable a un ex juez del Tribunal Superior del Condado de Orange de cometer de forma intensional el crimen de su esposa en 2023, después de un segundo juicio.

En un primer juicio contra el ex magistrado Jeffrey Ferguson, de 74 años, el jurado no logró alcanzar una decisión unánime sobre su culpabilidad o inocencia, por lo que fue declarado nulo.

Para Ferguson, el segundo juicio en su contra, que tuvo lugar seis semanas después del primero, concluyó este martes 22 de abril, cuando fue declarado culpable de asesinato en segundo grado.

De acuerdo con el fiscal de distrito adjunto principal Seton Hunt, no se trataba de un caso complicado.

Tras el primer juicio por asesinato, se reunió un nuevo jurado para deliberar si Ferguson tuvo la intención de disparar y matar a su esposa, Sheryl Ferguson, en el interior de su residencia de Anaheim Hills en agosto de 2023.

“Se trataba de una disputa doméstica. Estaba enojado. Estaba molesto. Estaba ebrio. Damas y caballeros, no se distraigan”, expresó Hunt a los miembros del jurado.

Al presentar los argumentos finales, durante una audiencia de este lunes, el fiscal de distrito adjunto aseguró que este caso era sencillo.

“Saca su arma, dispara y la mata. No es complicado. No sería una película especialmente interesante, pero es muy triste y demasiado familiar. Una disputa doméstica con resultado de muerte. De eso se trata este caso”, añadió Hunt.

El ex juez Jeffrey Ferguson abraza a su hijo, Phillip, tras escuchar el veredicto. Crédito: Mindy Schauer/The Orange County Register | AP

En tanto, el abogado defensor de Ferguson, Cameron Talley, pidió al jurado que usara el sentido común. Consideró que este caso no era tan sencillo como lo querían presentar y que el tiroteo en que murió la esposa había sido accidental.

Talley argumentó que Ferguson sacó una pistola de una funda que llevaba en el tobillo y estaba intentando colocarla en una mesa de café en la sala de estar cuando cedió su hombro discapacitado.

El abogado defensor mencionó que Ferguson estaba manipulado el arma cuando se disparó, hiriendo fatalmente a Sheryl.

“La mató. No significa que fuera a propósito, no significa que fuera un asesinato, no significa que fuera un delito”, expresó Talley.

Según la fiscalía, Ferguson es un experimentado propietario de armas y que tenía la intensión de matar a su esposa.

Después de que ocurrió el tiroteo, Ferguson le envió un mensaje de texto a su secretario y alguacil en el que le dijo: “Me volví loco. Acabo de dispararle a mi esposa”.

El fiscal de distrito adjunto aseguró que se trataba de una confesión, por lo que pidió al jurado que usara el sentido común en el momento en que revisaran la evidencia.

Después de ser declarado culpable, Ferguson enfrenta una condena de entre 40 años a cadena perpetua en una prisión.

