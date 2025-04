La petición de Kenia Os que molestó a sus fans: “Tienen que cooperar”

Tras el lanzamiento de su canción con Anitta, Kenia Os le hizo una petición a sus fans para que al ayuden a viralizar el tema que llamó lo atención. La semana pasada, las cantante estrenaron el tema “En 4”.

La cantante mexicana hizo la petición a través de su canal de difusión en Instagram, pero lo que llamó la atención de todo no fue el mensaje sino la forma en la que hace la solicitud.

“Ya se estrenó en este momento ‘En 4’, y no nada más es andar poniendo cosas en X, en Twitter, y así en TikTok de ‘ay, sí, me encanta la canción’, ‘ay sí, padrísimo’. No, ¡eso no sirve! No nos funciona en nada a mí y a Anitta”, comenzó su mensaje Kenia Os.

“Necesitamos en este momento que se pongan a hacer trends, escuchar en Spotify y en todas las plataformas digitales, por favor. O sea, los amamos, pero saben que también tienen que cooperar”, agregó.

La petición de Kenia Os generó una ola de críticas, sobre todo, por la forma en que la cantante le exige a sus seguidores hacer trends en redes sociales con la canción.

Al poco tiempo, aseguró que no era en serio y que se trataba de una broma. “Mentiras, bebés, ustedes saben que disfruten la canción. Momento esquizofrénico, espero y les haya gustado mucho”, dijo.

Hace dos semanas, Anitta y Kenia OS sorprendieron al anunciar que estrenarían su primera colaboración juntas, que estrenaron el pasado 17 de abril.

En ese momento, Anitta describió la canción como “un perreito que va a prender fuego”.

Ambas artistas se conocieron en 2021, cuando Anitta invitó a Kenia OS a formar parte de la promoción del sencillo “Loco” durante una experiencia llamada Loco House en Aspen, Colorado.

Desde entonces, las cantantes han coincidido en varios eventos y han compartido juntas en varios momentos personales.

