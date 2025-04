Presidente colombiano Gustavo Petro asegura que Estados Unidos le retiró la visa

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló que el gobierno de Estados Unidos le retiró el visado y por lo tanto ya no puede viajar a ese país.

“Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”, dijo Petro durante un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo de Colombia.

Petro hizo la referencia al visado al comentar que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, viajó a Washington para participar esta semana en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

El gobierno de Estados Unidos amenazó con retirarle la visa a los altos funcionarios del Ejecutivo colombiano cuando Petro se negó a recibir los aviones con deportados, pero la medida se suspendió luego de una negociación entre ambas naciones.

En ese tiempo, además de aranceles de emergencia del 25 %, Trump afirmó: “Prohibición de viajar y revocación inmediata de visas para los funcionarios del gobierno colombiano y todos los aliados y partidarios. Sanciones de visas para todos los miembros del partido, familiares y partidarios del gobierno colombiano”.

Sigue leyendo:

· Por qué el choque con Petro es un mensaje de Trump para todos los líderes mundiales

· Qué implica para Colombia la disputa comercial con la que se amenazan Trump y Petro por la recepción de colombianos deportados

· Petro responde a Trump y anuncia 25% de aranceles a los productos importados por Colombia a EE.UU.