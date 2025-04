América respira tranquilo con la lesión de Luis Malagón; estará listo para la liguilla

Luis Malagón, portero del América, resultó con un esguince de primer grado que requiere de una recuperación de siete a diez días, por lo cual podrá estar listo para el inicio de la liguilla por el título que está contemplado para dentro de 17 días al finalizar el play in.

Con esa noticia , el cuerpo técnico de las Águilas pudo respirar tranquilo por la recuperación del guardameta titular del cuadro americanista que resultó lesionado en el duelo contra Mazatlán y ya no pudo regresar a jugar en la segunda mitad del compromiso contra los Cañoneros.

Malagón fue estabilizado y abandonó el estadio de la Ciudad de los Deportes con una férula para someterse a exámenes médicos al día siguiente con el siguiente diagnóstico que fue dado a conocer por la directiva del América.

“Esguince de primer grado en el tobillo izquierdo, todo apunta a que será un periodo de recuperación de siete a diez días, sin problema para que juegue el partido de Cuartos de Final”, lo cual de acuerdo a la experiencia de los servicios médicos de las Águilas lo tendrá listo para el inicio de la liguilla donde buscarán el tetracampeonato.

Los estudios del jugador validaron lo dicho tras el juego por André Jardine, director técnico de las Águilas, pues ahí aseguró que no le preocupaba el asunto, ya que a simple vista juzgó que el guardameta estará listo para defender el marco americanista

El hospital americanista

Por otra parte, en el América existe confianza que en el tiempo que resta para el inicio de la liguilla puedan recuperarse para estar listos la mayoría de jugadores que tienen diferentes afecciones, salvo los casos de Brian Rodríguez y Diego Valdés, que sufren desgarres musculares que hace muy complicada su recuperación para la primera fase de la fase final por el título.

🚨Reporta @Leonlec que Luis Ángel Malagon sufre un esguince en el tobillo izquierdo de primer grado y su recuperación de 7 a 10 días 🚨🦅👀



•Cáceres y Néstor Araujo con fatiga muscular ❎



•Jonathan recayó con esguince ❎



•Cervantes, Valdés y Brian en recuperación❎ pic.twitter.com/dMzBiDHiNw — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) April 21, 2025

Hasta el momento el América no conoce a su rival que saldrá del duelo de play in entre Rayados de Monterrey vs. Pachuca que se jugará a ida y vuelta en los próximos quince días, por lo cual los diferentes jugadores que están tocados como Jonathan Dos Santos, Henry Martín, Sebastián Cáceres, Alejandro Cervantes y Néstor Araujo.

En el caso específico de Henry Martín ha ido de menos a más en la lesión en el Talón de Aquiles que no lo ha dejado tranquilo y que ha requerido inclusive acudir con el especialista en Guadalajara, doctor Rafael Ortega para encontrar una solución a su problema física.

Las condiciones de recuperación han sido desgastantes para el jugador, que algunas veces se ha mostrado desesperado por no tener recuperación total, pero en los últimos días ya entrena al parejo con sus compañeros, por lo cual se espera que esté listo para el inicio de la liguilla contra el ganador de Pachuca y Monterrey.

