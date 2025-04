Mexicano aprovecha oportunidad y lanza su negocio

Durante su rutina regular de trabajo repartiendo tortillas por casi todo el condado de Orange, Carlos “Charlie” Lomeli, que tiene 44 años de edad, recibió una oportunidad inesperada para poder cumplir uno de sus sueños.

“Tuve la oportunidad de agarrar este local y tengo tres semanas con esta taquería, Tacos El Rey”, dijo Lomeli que es originario de Guadalajara.

Tacos El Rey queda en una esquina como una extensión de una licorería en la ciudad de Fullerton. Además, el interior del restaurante queda debajo de una carpa gigante, cuenta con más de 6 mesas y por un lado tiene lugar para un jardín que Lomeli dice quiere comenzar a construir.

“Lo agarré porque veo que puede tener potencial este lugar”, dijo el emprendedor.

Lomeli le repartió tortillas al dueño anterior por dos años y medio. Cuando el dueño tuvo que vender su negocio por razones personales Lomeli se lanzó para montar su propio negocio.

No obstante, el nombre y mucho de lo que estaba en el menú quedó lo mismo, pero el mexicano ya hizo un cambió al lema del negoció: “Con todo, por favor”.

“Un buen taco tiene que ser con todo”, dijo el emprendedor.

Por ahora, Lomeli dice que el taco más popular es el taco Azteca que viene con cualquier carne de las disponibles (chorizo, pollo, asada, al pastor, etcétera), cuadros pequeños de nopales, doble tortilla, queso y pico de gallo.

Una vista del taco Azteca en el negocio Tacos El Rey 2.

El taco viene gigantesco, lleno y puede ser que se pierda un poco de su contenido, así que muy ingeniosamente incluyen unos totopos al lado para poder comer los ingredientes que quedan en le plato.

En el futuro también quiere agregar platos típicos de Guadalajara como carne en su jugo y tortas ahogadas.

El jalisciense trabajó en una florería por 8 años, pero con la llegada de la pandemia el trabajo se puso muy lento y se fue en busca de otro trabajo.

Afortunadamente, encontró trabajo como repartidor de tortillas a unas cuadras de su hogar en Santa Ana.

Debido a la necesidad de la tortilla como un alimento básico de la dieta de la comunidad latina, Lomeli dice que desde el día que comenzó a trabajar en 2020 ha tenido un trabajo constante.

“Había filas largas para agarrar tortillas porque querían comprar 10, 20 paquetes y congelarlas”, dijo Lomeli. “Entonces sí, tuvimos todo en la tortillería, tuve muchísimo trabajo y llevo ya 5 años en la tortillería de lunes a sábado ni un solo descanso”.

Mary Cruz prepara un taco Azteca en el negocio Tacos El Rey 2 en Fullerton.

Hoy en día, aún trabaja como repartidor desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y en los días más ocupados se queda más tarde. Pero al terminar llega al restaurante para terminar el día a las 10 de la noche.

Aunque suene como mucho trabajo, el mexicano subraya que lo ve como algo divertido.

“Lo veo como un juego de adultos con mucha responsabilidad”, dijo Lomeli.

El ahora emprendedor recuerda que desde niño no le gustaba estudiar así que su madre lo puso a trabajar con ella, que mantenía a Lomeli y a sus cuatro hermanos.

“Mi mamá me dijo, ‘pues si no quieres estudiar, me vas a ayudar a trabajar’ y desde chico me enseñó a cocinar”, recuerda el mexicano.

Con los años empezó a trabajar en la cocina y eventualmente se hizo capitán de meseros en Sirloin Stockade, un restaurante de buffet en Guadalajara.

Cuando llegó a los Estados Unidos hace 21 años, el emprendedor dijo que la transición realmente no se le hizo difícil ya que su madre y padre estaban en el condado de Orange y él quería nada más que estar con ellos y por supuesto perseguir sus sueños.

A pesar de que solo tiene tres semanas con el negocio, Lomeli dice que los clientes han notado un poco de los cambios y el mexicano tiene grandes ideas para mejorar el sitio que dice se veía un poco desatendido.

Carlos Lomeli y Mary Cruz en Tacos El Rey 2.

“Cada esquina que veo del restaurante, pienso lo que voy a poner, lo que puedo hacer”, dice emocionado.

En la ciudad de Orange queda otro negocio del mismo nombre donde Mary Cruz es la dueña y también ayuda en el local de Fullerton.

Lomeli dice que también cuenta con el apoyo de su familia ya que es el primero de sus hermanos en tener su propio negocio y le da las gracias las amistades que hizo mientras repartía tortillas que ahora se han convertido en clientes de su restaurante.

“Si ves alguna oportunidad, no te la pienses porque el mundo está lleno de oportunidades y las desaprovechamos todos los días”, dijo el emprendedor. “Y no tengo miedo a fracasar, más bien tengo miedo a fracasar sin haberlo intentado”.