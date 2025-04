Pablo Montero es acusado de agresión a una influencer

Una nueva polémica azota al cantante Pablo Montero luego de que la influencer mexicana Elda María Gamiz lo acusara de supuestamente haber sido agredida físicamente por él durante una cita en Quintana Roo.

En una entrevista concedida al programa “Ventaneando”, la creadora de contenido relató que los hechos tuvieron lugar en la casa del famoso, sitio en el que se encontraron por primera vez tras “meses de coqueteo” en redes sociales.

Sin embargo, la convivencia habría dado un giro de 180 grados luego de que Pablo Montero sugiriera invitar a otra mujer a un encuentro de índole sexual: “Pablo me dijo que quería hacer un trío y yo le dije: ‘Es que no estoy acostumbrada a eso, no soy así, yo quería estar contigo, no quiero hacer un trío'”, contó ante las cámaras del programa.

“Le dije: ‘No, qué te pasa. Te voy a grabar porque la verdad me estás ofendiendo'”, dijo Elda María. Sin embargo, según las declaraciones de la joven, esta respuesta habría detonado la furia del intérprete de “Hay otra en tu lugar”.

“En el momento que quiero grabarlo, me jala el celular me lo tira y me lastimó la mano y me sacó sangre (…) Le dije: ‘Me sacaste sangre’. Y me dijo: ‘Ya, no seas exagerada. Estás loca’“, añadió. Tras el acalorado intercambio de palabras, Pablo Montero la habría corrido tras su negativa a la propuesta intima.

“Dijo que iba a marcar a la policía, que estaba invadiendo su propiedad privada. Para mí esto fue muy impactante porque le dije: ‘Oye, te vine a ver, o sea, te pago todo, como por qué me haces eso a mí’“, concluyó la influencer.

A pesar del revuelo que causaron estas declaraciones, hasta el momento el famoso ha decidido mantenerse con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

Este señalamiento de agresión física llega a solo unas semanas de que el intérprete mexicano protagonizara una controversia por golpear a un compañero dentro de la obra “Perfume de Gardenia”, el actor Enrique Madrid, en plena función.

Según lo dicho por el histrión, el golpe que recibió por parte del famoso vino acompañado de amenazas: “Fue un puñetazo en la mandíbula, y no una cachetada como están diciendo. Además, el cantante estaba alcoholizado”, aclaró el artista en su momento. “Fui agredido con un puñetazo, después con un empujón y amenazas; se volteó y me dijo que no lo volviera a hacer, que no lo volviera a empujar y ahí fue cuando se le cambió totalmente la cara, los ojos, la mandíbula y fue cuando ya me dio el puñetazo“.

Las consecuencias a este hecho habrían recaído en el propio Enrique Madrid: “El productor me dijo que no podía estar en una producción en donde yo quería demandar a Pablo Montero, me dijeron que me regresara a la CDMX y que me daban las gracias“, declaró ante las cámaras del programa “Hoy”.

Seguir leyendo:

• Pablo Montero enfrentará a la justicia tras agredir físicamente a Enrique Madrid

• Pablo Montero agrede a un compañero en “Perfume de Gardenia” y pide disculpas

• Pablo Montero habla sobre su ausencia en “Perfume de Gardenia”