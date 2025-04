Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 24 al 30 de abril

Rauw Alejandro en el Intuit Dome

Rauw Alejandro, a quien se lo considera el rey del reguetón moderno, continúa con su gira internacional Cosa nuestra, y llegará al Intuit Dome (3939 W. 102nd St., Inglewood) para ofrecer tres conciertos, el viernes 25, el domingo 27 y el lunes 28 de abril a las 8 pm. Boletos desde $161. Informes ticketmaster.com.

Foto: AP Crédito: Chris Pizzello | AP

Palomazo norteño en teatro Youtube

Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández son Palomazo Norteño, y traen a la ciudad la gira La borrachera perfecta, que tendrá lugar en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood). Viernes 25 y sábado 26 de abril a las 8 pm. Boletos desde $98. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Luis Ángel El Flaco en el Honda Center

Luis Ángel El Flaco viene con su gira El Flaco y sus amigos al Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim), con Gerardo Coronel “El Jerry” y Samuel Sarmiento como invitados. Sábado 26 de abril a las 8 pm. Boletos desde $42. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Ximena Sariñana en El Rey

Ximena Sariñana continúa con su gira ‘Rompe’ por varias plazas de Estados Unidos. Llegará al teatro El Rey (5515 Wilshire Blvd., Los Ángeles) para interpretar los temas de sus más recientes EPs, entre ellos “Rompe”. Viernes 25 de abril a las 9 pm. Boletos desde $42. Informes axs.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Ana Tijoux en el Echoplex

La cantante chilena Ana Tijoux trae a la ciudad su gira The Vida, en la que presentará su música más reciente, como “Bailando sola aquí”. Actuará en The Echoplex (1154 Glendale Blvd., Los Angeles) el martes a las 9 pm. Boletos desde $48. Informes theecho.com.

Foto: Cortesía Crédito: Adobe Stock

Show de Baby Shark en SeaWorld

El show Baby Shark and Pinkfong’s FIN-Tastic Adventure en SeaWord (500 Sea World Dr., San Diego) es un espectáculo en el que los visitantes pueden bailar, cantar e interactuar con Baby Shark y sus amigos. Todos los sábados y domingos hasta el 22 de junio. Incluido con el pago del boleto de entrada; desde $55.Informes seaworld.com.

Foto: SeaWorld

Work in Progress Gallery en el California Science Center

La Work in Progress Gallery en el California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles), que abrió sus puertas en 2024 para mostrar las nuevas exhibiciones y los artefactos espaciales planeados para la futura adición al Samuel Oschin Air and Space Center, cerrará el 11 de mayo. Luego los artefactos se trasladarán al nuevo edificio y no estarán disponibles hasta la inauguración. Entrada gratuita. Informes californiasciencecenter.org.

Foto: California Science Center

Festival de marionetas en el Skirball

Marionetas de todas la formas y tamaños serán parte del Skirball Puppet Festival, que tendrá lugar en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles). Los visitantes podrán caminar, pasear e interactuar con títeres durante el evento. Habrá música en vivo y presentaciones de titiriteros como One Grain of Sand Puppet Theater, The Gottabees, East Wind Lion Dancers, Rescue Rue y Leslie Grey. Domingo 27 de abril de 12 a 5 pm. Boletos desde $13. Informes skirball.org.

Foto: Skirball Cultural Center Crédito: Steve Cohn

Baba en el Sierra Madre Playhouse

Baba the Storyteller es un practicante del antiguo arte de narración de cuentos de África Occidental llamado Jaliyaa; además es folclorista y arpista tradicional. Ofrecerá el show Baba the Storyteller: Road of Ash and Dust en el Sierra Madre Playhouse (87 W. Sierra Madre Blvd., Sierra Madre). Para toda la familia. Sábado 26 de abril a las 11 am. Boletos $12. Informes sierramadreplayhouse.org.

Foto: Cortesía

Poesía en el jardín del Getty Center

Poetry in the Garden en el Getty Center (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) presenta esta semana a Solange Aguilar, un artista multimedia, poeta, queer mescalero apache, yo’eme y filipinx que actualmente vive en Qenepstin, territorio chumash. Miércoles 30 de abril a las 2 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía del museo Getty

Exhibición en el Vincent Price Art Museum

Eva Águila: Vino de Sangre se estrenará en el Vincent Price Art Museum del East Los Ángeles College (1301 Ave. César Chávez, Monterey Park). En su primera exhibición en solitario, Eva Águila investiga la historia de la producción de uva y vino de la Misión en el Sistema de Misiones Católicas para examinar los efectos de la colonización en lo que alguna vez fue la Nueva España. Del sábado 26 de abril al 13 de septiembre. Entrada gratuita. Informes vincentpriceartmuseum.org.