La escritora Josefina López lleva sus curvas a Broadway

A los 18 años, Josefina López llegó a Nueva York sin un cinco pero con muchas ilusiones. Viajó desde Los Ángeles para asistir a un taller de escritura gramática, y en sus recorridos por Broadway se conformaba —porque no podía pagar el boleto de entrada—, con soñar que algún día vería los nombres de sus obras escritas en las marquesinas de los teatros.

Ese día llegó 38 años después.

“No podía ir al teatro, pero soñaba con estar ahí con mis obras”, dijo Josefina.

Su libreto más conocido, Real Women Have Curves, originalmente una obra de teatro y luego una película de cine —esta última con América Ferrera como protagonista—, tendrá su estreno como musical en el teatro James Earl Jones el domingo 27 de abril.

La historia gira en torno a Ana García, una chica del Este de Los Angeles que trabaja en el taller de costura de la familia. Cuando el negocio recibe una orden de 200 vestidos, tiene que pensar entre cumplir con sus aspiraciones o con las expectativas de su madre y de la comunidad de mujeres con la que trabaja. Joy Huerta, del dueto Jesse y Joy, escribió la música y las canciones.

“No podía ir al teatro, pero soñaba con estar ahí con mis obras”, dijo cuenta López./ Foto: Michael Roud

En parte, es la realidad que vivió Josefina López, quien inmigró con su familia cuando era niña de su natal San Luis Potosí, México. Por algunos años fue indocumentada y su familia se sostenía de un taller de costura que era propiedad de su hermana. Ana, cuyo nombre fue inspirado por Ana Frank, representa los sueños y pretensiones de Josefina cuando era una jovencita.

Real Women Have Curves: The Musical no es el único gran logro de la escritora y guionista. Es también fundadora y directora del teatro CASA 0101, un espacio con 99 asientos en Boyle Heights, en Los Angeles, que además de presentar obras ofrece clases gratis de actuación, guionismo, cine y danza, entre otras disciplinas artísticas. En aproximadamente un año, Casa 0101 cumplirá 25 años de creado.

Josefina espera que esta sea la primera muchas de las obras que tiene en el tintero que lleguen a Broadway y a otros grandes teatros. Por lo pronto, produjo la cinta “20 Pounds to Happiness”, que presentará en el próximo festival de Cannes, Francia, con la idea de encontrar distribuidor.

La famosa cantante Joy Huerta fue la encargada de musicalizar la obra./ Foto: Avery Brunkus

“Quiero producir películas”, dijo. “Tengo más de 30 años de ser guionista pero casi no me han producido, solo Real Women Have Curves, así que quiero comenzar a producir mis propias películas y tener mi propio estudio”.

También tiene planes de producir otro musical, Trío Los Machos, que está inspirado en su padre, quien llegó a Estados Unidos para trabajar con el programa bracero. La música son boleros clásicos.

Y es que Josefina no tiene otra alternativa más que ser productora de sus guiones. En todos los años que lleva como escritora, muchas veces a estado a punto de llevar sus piezas a la televisión pero al final no pasa nada. Ella piensa que las razones son la discriminación hacia ella y el sexismo.

“Quieren que se cuenten historias de latinos inmigrantes y luego no quieren que sean ‘tan’ latinos”, dijo. “O que sean escritas pero que no ofendan a nadie, y no es que yo quiera ofender, solo quiero contar la verdad, y si se ofenden es su problema”.

Su gran apuesta ahora es Real Women en Broadway, porque asegura que si tiene éxito se abrirán más puertas para otros actores y escritores latinos.

“Si esta obra gana, más escritores van a poder cumplir sus sueños, como yo los cumplí”, dijo.

En detalle

Qué: Real Women Have Curves: The Musical

Cuándo: en distintos días y horarios a partir del domingo 27 de abril

Dónde: James Earl Jones Theatre, 138 W. 48th St., Nueva York

Cómo: boletos desde $48; informes telecharge.com