Confirman que fueron 19 inmigrantes detenidos en Pomona y El Monte

El cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez confirmó que durante las redadas del martes 22 de abril en las ciudades de Pomona y El Monte, la Patrulla Fronteriza (CBP) arrestó a ocho inmigrantes mexicanos; mientras que el cónsul de Guatemala en Los Ángeles, José Arturo Rodríguez precisó que se detuvo a once inmigrantes de origen guatemalteco, para dar un total de 19.

“De los ocho mexicanos detenidos, uno de ellos pidió su repatriación voluntaria de inmediato; y cinco ya fueron deportados a México”, dijo el cónsul mexicano.

Precisó que dos pidieron pelear su caso y derecho a una audiencia con un juez.

“Uno de ellos Martín Majín ya fue liberado, y otro más se encuentra en un centro de detención de El Centro, California”.

Puntualizó que esta persona es de la Ciudad de México, quiere pelear para quedarse en el país, porque ha formado una familia, tiene hijos y no cuenta con antecedentes penales.

El cónsul precisó que a todos los ocho arrestados mexicanos, el Consulado de México los entrevistó en Calexico a donde inicialmente fueron llevados.

Varias organizaciones defensoras de los jornaleros y los inmigrantes se unieron el mismo martes 22 de abril para denunciar el operativo de redadas migratorias sorpresivas mayormente de jornaleros fuera de la tienda Home Depot de Pomona.

Alexis Teodoro, director de Derechos de los Trabajadores del Pomona Economic Opportunity Center calculó en ese momento que fueron entre 13 y 20 jornaleros arrestados.

“Hasta el momento, la Patrulla Fronteriza no nos ha dado la cifra precisa de los detenidos”, dijo Teodoro.

El diplomático mexicano dijo que algunos de los detenidos son oaxaqueños, que tenían alrededor de dos años viviendo en el país.

Fue entre las 8:30 de la mañana del martes 22 de abril, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza (CPB) llegaron en varios vehículos y se llevaron detenidos a más de una docena de jornaleros afuera de la tienda Home Depot de Pomona.

El cónsul dijo que en realidad el operativo de la Patrulla Fronteriza se extendió hasta las 11 de la mañana en la ciudad de El Monte, y que los mexicanos fueron transportados en vehículos sin ninguna identificación.

“La amplia mayoría tuvo la mala suerte de toparse con la Patrulla Fronteriza, o de estar en el momento y lugar equivocado”.

En libertad

El mexicano Martín Majín de 58 años fue puesto en libertad tras hablar con juez, 30 horas después de ser detenido fuera de su negocio, por un caso pendiente de migración de hace 20 años.

“No se me permitió comunicarme con mi familia ni se me dio explicación alguna. Es un milagro que me hayan dejado libre. Sentí el respeto del juez. No tengo ningún grillete, ni dimos ninguna fianza. ”, dijo Majín en una conferencia de prensa en Pomona.

Durante su arresto, se puso mal de salud, y fue necesario que lo llevaran de emergencia a un hospital.

“Sí me sentí mal. Estuve con la presión y la glucosa hasta el cielo. Me atendieron bien en el hospital y me regularizaron”.

Guatemaltecos detenidos

El cónsul de Guatemala en Los Ángeles, José Arturo Rodríguez confirmó que la Patrulla Fronteriza se llevó detenidos a 11 guatemaltecos, uno de ellos es menor de edad.

“Nueve de los detenidos están en el centro de detención del Servicio de Migración y Aduana en Calexico, uno se halla bajo custodia aquí en Los Ángeles, y otro ya fue liberado”.

Comentó que muchos de los guatemaltecos arrestados residían en El Monte, pero fueron detenidos en la redada afuera del Home Depot.

“Algunos de los detenidos están dispuestos a pelear sus casos; y otros nos han dicho que están meditando si aceptan la deportación. A todos les hemos dado orientación legal”.

El cónsul Rodriguez reveló que están sorprendidos y preocupados por los operativos al azar hechos por las autoridades de migración esta semana.

“Le pedimos a nuestra comunidad que guarden la calma; se preparen con un plan de emergencia con su familias, alisten sus documentos y hablen con un abogado de migración. En caso de una detención, tienen derecho a una llamada gratuita a su consulado; y a hablar con su abogado”.

El cónsul mexicano González pidió a la comunidad inmigrante prepararse para la eventualidad de una deportación lo mejor posible.

“Hablar con un abogado, mantener sus documentos importantes vigentes, sacar documentos mexicanos a los hijos nacidos en Estados Unidos, y platicar con su familia sobre quién se hará cargo de los bienes, y si los pueden administrar de manera remota”.

Indicó que deben educarse financieramente sobre lo que puede pasar con sus bienes en caso de una deportación. “En el Consulado, tenemos un departamento para asesorarlos sobre este tema”.

Lanzan campaña para liberar a jornalero. (Cortesía Alex Teodoro)

Campaña para liberar a guatemalteco

La comunidad lanzó una campaña de llamadas telefónicas para pedir al Centro de Detención Imperial la liberación del guatemalteco Jesús Domingo Ros, llamando al 760-618-7200, y decir lo siguiente: “Mi nombre es… y estoy pidiendo por favor la liberación inmediata de Jesús Domingo Ross, #249-126-701. Él no tiene antecedentes criminales y es un miembro querido de la comunidad de Pomona. Es un jornalero que solo estaba buscando trabajo en el Home Depot”.

Ramón, hermano de Jesús Domingo pidió a la congresista Norma Torres y al senador Alex Padilla ayudar al inmigrante detenido fuera de Home Depot para que salga libre.

“Él no tiene récord criminal y solo estaba buscando trabajo”, dijo.

Agregó que su hermano Jesús tiene 39 años, y hace tres años vino a este país en buscar de ayudar económicamente a sus padres, y a sus tres menores hijos.

“Se gana la vida como jornalero”, dijo.

Fue hasta el viernes 25 de abril que pudo hablar con su hermano al Centro de Detención Imperial. “Está triste como estamos todos sus tres hermanos que aquí vivimos. Lo están presionando mucho para que firme su deportación, pero él no lo va a hacer. Ya tenemos un abogado que lo está apoyando”.

Ramón dijo que nunca esperaron que su hermano fuera a ser detenido en un operativo afuera del lugar donde todos los días acudía en busca de empleo. “Es muy doloroso lo que está pasando, pero Primero Dios confiamos en que todo salga bien”.

Alex Teodoro dijo que le han solicitado al senador Padilla que presente un proyecto de ley privado para evitar la deportación de Jesús, y que pueda permanecer en el país.

El senador Padilla dijo en un comunicado que su oficina investiga activamente este incidente y exigiendo respuestas al Departamento de Seguridad Nacional.

“Sabemos que la Administración Trump no solo ataca a los delincuentes violentos, sino también agrede indiscriminadamente a las comunidades inmigrantes, incluso a quienes contribuyen a nuestra economía, y les niega el derecho al debido proceso. Las familias inmigrantes trabajadoras merecen algo mejor que vivir con miedo”.

Marlowe Beth, vocera de Home Depot, dijo a La Opinión que no estuvieron involucrados en el operativo de arresto de inmigrantes del martes 22 de abril, y que tampoco se les avisó con anticipación.