Cuestionan la ausencia del FC Barcelona en el Mundial de Clubes y se burlan del Pachuca

El Mundial de Clubes de 2025 tendrá un nuevo formato con más equipos participantes. De buenas a primeras, esta nueva edición del torneo ya está dando mucho de qué hablar. Analistas del fútbol español cuestionan la presencia del Pachuca sobre otros grandes de Europa.

Esta nueva edición del Mundial de Clubes ha levantado mucha polémica. La más conocida de ellas es la exclusión del Club León de la competición por el caso de multipropiedad. Pero el nivel de los equipos también es cuestionado.

Para el programa Despejados, Mister Chip y Julio Maldonado Maldini analizaron los participantes del Mundial de Clubes de 2025. Ambos analistas coincidieron en que a esta competición debieron ir clubes como el FC Barcelona, Arsenal o Liverpool.

“Han cogido a los cuatro Campeones continentales previos al Mundial de Clubes, cógete solo a los tres previos y al campeón de ese año porque no puede ser que el Barça gane la Champions y no esté en el Mundial de Clubes. Digo el Barça porque el Inter, que es otro de los que lo pueden ganar, sí está, me vale con el Arsenal y el París, que si va a estar” explica Mister Chip en su tesis.

En el desarrollo de sus argumentos, el analista considera inconcebible que uno de los posibles ganadores de la UEFA Champions League de 2025 no esté disputando el Mundial de Clubes. Maldini agregó leña al fuego al recordar que en esta competición estarán equipos como los Tuzos del Pachuca.

“Te gana el Barça o el Arsenal la Champions y no está en el Mundial de Clubes y te tienes que comer ahí al…”, dijo MisterChip a lo que Maldini contestó: “Al Pachuca, con todo el cariño para los mexicanos”.

Pachuca en el Mundial de Clubes

Los Tuzos del Pachuca se ganaron su boleto al Mundial de Clubes de 2025 al ser campeones continentales en 2024. Los mexicanos derrotaron 3-0 a Columbus Crew en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Este título le permite al conjunto de Guillermo Almada estar en el Grupo H de la competición. El representante mexicano quedó emparejado con el Real Madrid, Red Bull Salzburgo y el Al Hilal.

